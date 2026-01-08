Naturschützerin misshandelt: Strafrabatt für Leipziger Sex-Psychopathen

Leipzig - Im Juli vorigen Jahres brachte ein mutmaßlicher Sex-Psychopath in Leipzig eine Werberin des Naturschutzbundes (NABU) in seine Gewalt , stach ihr mit einer Schere in den Hals und verging sich an der 22-Jährigen. Vor Gericht kam der Mann jetzt mit einem "blauen Auge" davon.

Seine Wut wirkte sich strafmildernd aus: Sex-Psychopath Benjamin S., hier mit seiner Verteidigerin Aline Luderer, muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. © Ralf Seegers

Angeklagt war der Fall als besonders schwere Nötigung mit gefährlicher Körperverletzung.

Benjamin S. (40) hatte die an seiner Tür klingelnde NABU-Vertreterin zunächst freundlich empfangen und bei ihr eine Fördermitgliedschaft für zehn Euro monatlich abgeschlossen.

Doch urplötzlich zeigte der arbeitslose Gärtner seine psychopathische Seite, griff nach einer Schere und rammte sie der arglosen Frau in den Hals.

Glücklicherweise verfehlten die Klingen die Halsschlagader, sodass die 22-Jährige nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Bei einem anschließenden Kampf nahm Benjamin S. die zierliche Frau so heftig in den Schwitzkasten, dass sie Todesangst litt.

"Ich dachte, mein Genick bricht", berichtete das Opfer im Zeugenstand.

Als die Naturschützerin ihren Peiniger bat, sie am Leben zu lassen, kippte die Situation abermals. Benjamin S. begrapschte plötzlich ihre Brüste und ging mit seiner Hand in ihre Strumpfhose.