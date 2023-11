Ofarim-Prozess: Hotelmanager fühlte sich von pöbelndem Musiker bedroht

Leipzig - Antisemitische Diskriminierung, glatte Lügengeschichte oder alles nur ein Missverständnis? Zum Prozessauftakt gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim (41) wegen Verleumdung und Beleidigung eines Leipziger Hotel-Mitarbeiters haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Dienstag ihre Sichtweisen erstmals öffentlich dargelegt. Der Künstler selbst äußerte sich bislang nicht.

Gegen 9 Uhr betrat der Sänger den Gerichtssaal – sein erster öffentlicher Auftritt seit Monaten. Wie in seinem justiziablen Instagram-Video, das er am 4. Oktober 2021 vorm Leipziger Westin Hotel aufnahm , trug Ofarim eine amerikanische Highway-Patrol-Lederjacke.

In seiner linken Hand hielt Ofarim einen Funksender – offenbar die direkte Verbindung zu Personenschützern, die sich im Hintergrund hielten.

Aus Sicherheitsgründen war der Zuschauerraum verkleinert worden, um mehr Abstand zur Anklagebank herzustellen. An zwei Eingangsschleusen wurden Ausweis- und Taschenkontrollen durchgeführt. Überall im Haus waren Sicherheitskräfte postiert.

Flankiert von zwei seiner drei Anwälte lief Ofarim am Morgen zum Gerichtsgebäude. Einer der Juristen trug ein Basecap mit der bunten Aufschrift "CIRCUS". Offenbar eine Anspielung auf den Medienzirkus, der sich vor und im Gericht abspielte .

Gil Ofarim im Blitzlichtgewitter – nicht als Künstler, sondern als Angeklagter vor Gericht. © Ralf Seegers

Das minutenlange Blitzlichtgewitter ertrug der Sohn des israelischen Musikers Abi Ofarim (1937–2018) mit Fassung. Als Künstler dürfte er noch nie zuvor derart im Rampenlicht gestanden haben wie jetzt als Angeklagter vor Gericht.

Ein kurzes Hallo – dann setzte sich Ofarim zu seinem Anwalt Dr. Alexander Stevens (42) in die letzte Reihe der Anklagebank.

Nach der medialen Ouvertüre ergriff die mit zwei Sitzungsvertretern im Saal anwesende Staatsanwaltschaft das Wort. In seiner Anklage warf Staatsanwalt Andreas Ricken Ofarim falsche Verdächtigung, Verleumdung sowie falsche Versicherung an Eides statt in Tateinheit mit Betrug vor.

Demnach hatte der Musiker in seinem viral gegangenen Video geschildert, dass ein Mitarbeiter des Westin ihn aufgefordert hätte, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Zuvor habe sich Ofarim am Empfangstresen über die Bevorzugung von Stammgästen beschwert, die hinter ihm in der Warteschlange standen.

Laut Anklage soll Ofarim sehr aufgebracht gewesen sein und dem Hotel-Personal gedroht haben, dass er auf Instagram und Facebook öffentlich machen könne, was das Westin für ein "Scheißladen" sei. Anschließend habe der Angeklagte das Hotel verlassen und vor dem Eingang sein Instagram-Video gedreht.