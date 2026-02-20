Dieser Richter entscheidet, ob Sachsen seinen Bitcoin-Schatz behalten darf

Für Sachsen beginnt am Dienstag der wohl wichtigste Prozess des Jahres. Es geht um den Bitcoin-Schatz, den die Generalstaatsanwaltschaft eingezogen hat.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Für den Freistaat beginnt am Dienstag der wohl wichtigste Prozess des Jahres. Es geht um den Bitcoin-Schatz, den die Generalstaatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen gegen die Betreiber des illegalen Streamingportals "movie2k" eingezogen hat. Die Wirtschaftsstrafkammer des Leipziger Landgerichts mit ihrem Vorsitzenden Richter Karsten Nickel (60) wird entscheiden, ob Sachsen den Erlös von rund 2,6 Milliarden Euro für seinen Haushalt behalten darf.

Führte 2012 schon das große Verfahren zum illegalen Filmportal "kino.to": Karsten Nickel (60), Vorsitzender Richter der Wirtschaftsstrafkammer am Leipziger Landgericht. © Ralf Seegers Es war seinerzeit das größte deutsche Raubkopienportal - mehr als 880.000 Kopien von Filmen, TV-Serien und Pornos waren ab 2008 bis zur Abschaltung 2013 bei "movie2k" abrufbar. Mit Werbung und Abo-Fallen machten die Betreiber Milliarden. Ihren Profit investierten die Cyberkriminellen in Bitcoin und in Immobilien. Im Jahr 2019 gelang Beamten der Integrierten Ermittlungseinheit Sachsen (INES) ein Riesenerfolg. Sie nahmen den Programmierer und den Finanzmanager der Plattform fest, erließen gegen den im Ausland untergetauchten mutmaßlichen Kopf der Bande internationalen Haftbefehl. Ende Mai 2023 konnte schließlich auch Josef F. (42) festgenommen werden. Gerichtsprozesse Leipzig Ohne Zulassung als Anwalt aufgetreten: Gericht verurteilt Ex-Stadtrat Kasek Dem Deutsch-Iraner und seinem aus Polen stammenden Finanzexperten Dustin O. (39) wird ab Dienstag vor dem Leipziger Landgericht der Prozess gemacht. Programmierer Steffen H. (49), der schon im Ermittlungsverfahren umfangreich gestanden und jede Menge Interna des "movie2k"-Netzwerkes preisgegeben hatte, wurde bereits im März 2023 rechtskräftig zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Bei Bitcoin-Notverkauf erzielte Sachsens Justiz über 2,6 Milliarden Euro

Die Betreiber von "movie2k" investierten ihre Gewinne überwiegend in die Kryptowährung Bitcoin. © 123RF/duben Fast wichtiger als die strafrechtliche Ahndung wird im Prozess die Frage sein, was mit dem eingezogenen Vermögen der Hintermänner wird. Josef F. hatte nach seiner Verhaftung dem Freistaat insgesamt 49.858 Bitcoins übergeben. Da Sachsens Justiz einen Wertverlust der Kryptowährung befürchtete, versilberte sie im Sommer 2024 den Bitcoin-Schatz. Bei der 24 Tage andauernden Transaktion erzielte der Freistaat rund 2,64 Milliarden Euro! Das Geld ruht seither auf einem Verwahrkonto der Bundesbank. Wer darüber verfügen kann, ist noch völlig unklar. Sehen Richter Nickel und seine Kammer die Milliarden als Erlös aus kriminellen Geschäften an und erklären die Einziehung für rechtmäßig, hat der Freistaat gute Chancen, den Geldschatz in seinen löchrigen Haushalt überführen zu können. Gerichtsprozesse Leipzig Femizid in Leipzig: Selbstmitleidiger Mörder nimmt Opfern die letzte Würde Erwartet wird dann aber auch, dass große Filmfirmen, deren Urheberrechte durch das illegale Streaming verletzt wurden, ebenfalls die Finger nach dem Geld ausstrecken.

Großteil der Vorwürfe bereits wegen Verjährung eingestellt