Sachsens gefährlichster Jugendhäftling: Prozess platzt, weil Schöffin lieber ins Ferienlager fährt

Leipzig - Zu ihm trauen sich die Wärter nur in Gruppe und unter Vollschutz in die Zelle: Pierre B. (20) ist Sachsens gefährlichster Jugendstrafgefangener. Am Mittwoch sollte dem in der JSA Regis-Breitingen einsitzenden Nachwuchs-Verbrecher in Leipzig der Prozess gemacht werden - wegen versuchten Mordes an einem Justizbeamten. Doch es kam alles anders.