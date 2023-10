Sterbehilfe: Bundesgericht in Leipzig verhandelt über Zugang zu tödlichem Medikament

Leipzig - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt an diesem Donnerstag (Beginn: 10 Uhr) über Klagen von Sterbewilligen auf einen Zugang zu einem tödlichen Medikament.

Die Klagen der Männer blieben in den beiden Vorinstanzen erfolglos.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will seine Entscheidung am 7. November verkünden.