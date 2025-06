Vergewaltigungs-Opfer auf Eisenbahnstraße liegen lassen? Öffentlichkeit von Prozess ausgeschlossen

Alles in Kürze

Der wegen Vergewaltigung angeklagte Len-Henrik B. (34) mit seiner Verteidigerin Andrea Liebscher am Montag im Amtsgericht Leipzig. © Silvio Bürger

Die dem Angeklagten vorgeworfene Tat liegt bereits mehr als acht Jahre zurück.

Laut Staatsanwaltschaft soll der heute 34-Jährige am 2. April 2017 gegen 1 Uhr auf einer Party in der Ludwigstraße gewesen sein, dort mit einer am selben Abend kennengelernten Frau Alkohol getrunken haben und dann mit ihr zur Eisenbahnstraße gegangen sein.

Demnach habe die Frau neben den Drinks auch eine halbe Tilidin-Tablette intus gehabt - sie sei "stark berauscht" gewesen, habe Glasflaschen geworfen, sei gestürzt und zwischenzeitlich kurz bewusstlos geworden.

Len-Henrik B. soll den Zustand der Frau ausgenutzt, sie am Hals geküsst, ihr an den Haaren gezogen, sie auf das Gesäß geschlagen und Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt haben.

Anschließend soll der Angeklagte das Opfer zurückgelassen haben. Sie sei an der Eisenbahnstraße, Ecke Gretschelstraße auf dem Boden liegend von einer Zeugin gefunden und nach Hause gebracht worden.