23.04.2026 06:01 Wahnsinn auf der Eisenbahnstraße: Fünf Jahre Knast für Mord-Anschlag, der an blockierter Pistole scheiterte

Leipzigs Eisenbahnstraße gilt seit Jahrzehnten als Sachsens kriminellste Meile. Doch nicht alle Ganoven dort können ihre Schießeisen auch richtig bedienen.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Drogen, Waffen, tödliche Revierkämpfe - Leipzigs Eisenbahnstraße gilt seit Jahrzehnten als Sachsens kriminellste Meile. Doch nicht alle Ganoven dort können ihre Schießeisen auch richtig bedienen - was einem Kampfsportler das Leben rettete.

Ausgangspunkt der Gewaltspirale: Kriminalisten sichern im Juni 2024 vor der "Wunderlampe" Spuren, nachdem hier ein Libyer erstochen wurde. Fünf Tage später kam es zum Mord-Versuch durch den Cousin des Messerstechers. © EHL Media

Angeklagter wähnte sich in Notwehr-Situation