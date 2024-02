Weil er kein Geld zaubern konnte: Voodoo-Master in Leipzig entführt

Leipzig - Es ist einer der schrägsten Fälle in der sächsischen Kriminalgeschichte: Ein in Leipzig lebender Afrikaner hat sich als Voodoo-Master versucht und leichtgläubigen Menschen weisgemacht, mit einem geheimen Zauber-Cocktail und Beschwörungsformeln deren Geld vervielfachen zu können. Doch er geriet an die Falschen - und wurde Opfer einer filmreifen Entführung .

Verabredet wurde, dass Lionel N. die Summe in ein Vielfaches verwandeln und, abzüglich einer angemessenen Zauber-Provision, den vermehrten Zaster am 10. Januar um 12 Uhr im feinen Magdeburger Maritim-Hotel übergeben sollte. Erwartbarer Weise warteten die Syrer dort allerdings vergeblich auf ihren Voodoo-Zauberer und den versprochenen Geldsegen.

Im konkreten Fall war es die aus Syrien stammende, in Magdeburg lebende Familie M., die dem faulen Zauber auf den Leim ging und Anfang vergangenen Jahres 15.000 Euro übergab.

Rumpelstilzchen konnte aus Stroh Gold spinnen. Und alles, was König Midas berührte, wurde zu Gold. Ob Grimms Märchen oder die mythische Überlieferung Inspiration für das Geschäftsmodell von Lionel N. (30) waren, bleibt sein Geheimnis.

Nach der Entführung, bei der auch Schüsse fielen, untersuchten Polizeibeamte den Tatort. © Silvio Bürger

Was schier unglaublich klingt, firmiert in deutschen Polizeidienststellen als "Wash Wash"-Trickbetrug. Auch im Landeskriminalamt Sachsen ist er bekannt, kommt nach dessen Auskunft hier allerdings seltener vor als in westdeutschen Bundesländern. Als Tatverdächtige wurden bislang fast immer Männer aus Westafrika ermittelt.

Allerdings hatte sich "Master N." mit den Falschen angelegt. Dem aus Aleppo stammenden Familienclan M. gelang es, Lionel N. in Leipzig ausfindig zu machen. Der wohnte in Leipzigs längster Platte, der "Langen Lene" in Probstheida.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge rückten die Syrer noch am 10. Januar nachts dort an und brachten Lionel N. in ihre Gewalt. Anwohner berichteten der Polizei später von einer filmreifen Entführung, bei der die Täter maskiert waren und auch Schüsse aus einer Pistole fielen.

Weil sie bei N. kein Geld vorfanden, sollen die Geprellten den Afrikaner nach Magdeburg verschleppt, dort misshandelt und ihn dann gezwungen haben, seinen in Frankreich lebenden Onkel anzurufen, damit dieser die 15.000 Euro besorge. Da der Mann jedoch in Kamerun weilte, ging der Lösegeld-Plan nicht auf.