45 Termine! Riesen-Prozess um Magdeburg-Todesfahrer angekündigt
Von Inga Jahn
Magdeburg - Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt wird voraussichtlich mehrere Monate dauern.
Ab dem 10. November wurden bis Mitte März mehr 40 Verhandlungstage angesetzt, wie das Landgericht Magdeburg mitteilte.
Der Fall soll öffentlich vor der Ersten großen Strafkammer des Schwurgerichts verhandelt werden. Damit die derzeit über 100 Nebenkläger Platz finden, wurde für den Prozess ein eigenes Gebäude gebaut.
Nach Angaben des sachsen-anhaltischen Justizministeriums ist es eines der größten Strafverfahren in der Nachkriegsgeschichte.
Bevor die öffentliche Verhandlung beginnt, soll es den Angaben des Gerichts nach ein Treffen geben.
Der Vorsitzende Richter wolle sich mit den Verteidigern, der Staatsanwaltschaft und den Nebenklägeranwälten zum "äußeren Ablauf" der Hauptverhandlung abstimmen.
Anschlag-Prozess in Magdeburg: Hunderte Besucher und Nebenkläger erwartet
Der Angeklagte und die Nebenkläger nehmen daran nicht teil, hieß es. Ein solcher nicht öffentlicher Termin sei für umfangreiche Strafverfahren wie das gegen al-Abdulmohsen gesetzlich vorgesehen.
Das Gericht rechnet an den ersten Prozesstagen mit großem Andrang. Im Laufe des Prozesses können weitere Verhandlungstage hinzukommen.
Die Dimensionen des zusätzlichen Gerichtsgebäudes sind enorm: Allein der Verhandlungssaal ist 65 Meter lang und 30 Meter breit, er bietet etwa 450 Nebenklägern und ihren Rechtsbeiständen Platz.
Rund 200 Besucher und Medienvertreter können den Prozess verfolgen.
Titelfoto: Bildmontage: Handout/AFP, Jan Woitas/dpa