45 Termine! Riesen-Prozess um Magdeburg-Todesfahrer angekündigt

Magdeburg - Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt wird voraussichtlich mehrere Monate dauern.

Der Prozess um den Magdeburger Todesfahrer Taleb A. (50) beginnt am 10. November. © Handout/AFP

Ab dem 10. November wurden bis Mitte März mehr 40 Verhandlungstage angesetzt, wie das Landgericht Magdeburg mitteilte.

Der Fall soll öffentlich vor der Ersten großen Strafkammer des Schwurgerichts verhandelt werden. Damit die derzeit über 100 Nebenkläger Platz finden, wurde für den Prozess ein eigenes Gebäude gebaut.

Nach Angaben des sachsen-anhaltischen Justizministeriums ist es eines der größten Strafverfahren in der Nachkriegsgeschichte.

Bevor die öffentliche Verhandlung beginnt, soll es den Angaben des Gerichts nach ein Treffen geben.

Der Vorsitzende Richter wolle sich mit den Verteidigern, der Staatsanwaltschaft und den Nebenklägeranwälten zum "äußeren Ablauf" der Hauptverhandlung abstimmen.