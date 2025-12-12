Trotz Anzeige: Revierleiter fürchtete Kündigung des späteren Todesfahrers von Magdeburg

Magdeburg - Der spätere Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt war weit vor der Tat verschiedenen Behörden bekannt, tatsächliche Konsequenzen hatte das nicht.

Mitglieder des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kommen im Landtag zusammen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das Polizeirevier Salzlandkreis etwa informierte den Arbeitgeber des als Arzt tätigen Taleb A. (51) nicht über eine Anzeige wegen Bedrohung, wie der damalige Revierleiter im parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag sagte.

Er verteidigte seine damalige Entscheidung: Man habe noch nicht gewusst, ob der Arzt tatsächlich die Twitter-Nachricht geschrieben habe, wegen der er angezeigt wurde.

Zudem habe ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss abgelehnt. Auch das Szenario, dem Arzt könne gekündigt werden, habe ihn davon abgehalten, das landeseigene Unternehmen Salus zu informieren.

Er verwies auch auf Datenschutzvorschriften. Dass A. bereits polizeibekannt war, sei ihm bewusst gewesen.