Betroffener schildert im Prozess gegen Magdeburg-Todesfahrer: "Wir hätten alle drei tot sein können"

Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag fortgesetzt. Es wird voraussichtlich ein höchst emotionaler Tag.

Der Angeklagte Taleb A. steht für seine Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor Gericht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Der 51-jährige Attentäter Taleb A. steht wegen sechsfachen Mordes und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet". TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.

13.58 Uhr: Geschädigte wurde gegen eine Bude geschleudert

Als letzte Zeugin des Verhandlungstages sagt nun eine 60-jährige medizinische Fachangestellte aus. Am 20. Dezember machte sie Erledigungen in der Innenstadt und schlenderte spontan über den Weihnachtsmarkt. Sie war gerade auf dem Heimweg, als sie laute Geräusche hörte. "Als ich das Auto gesehen haben, hat er mich schon durch diese Schlenkerfahrt getroffen und gegen eine Bude geschleudert", schildert sie. Sie erlitt dadurch eine Kopfwunde und erinnert sich an starke Schmerzen im Brustkorb. "Vor mir wurde ein Mann reanimiert, daneben saß seine hochschwangere Freundin. Hinter mir wurde ein Kind reanimiert", schildert sie ihre Beobachtungen vom Anschlagsabend.

13.47 Uhr: Zeuge ist "extrem wütend auf den Angeklagten"

Alle drei erlitten Kopfprellungen, der Zeuge eine Platzwunde. Seinem neunjährigen Sohn wurde zusätzlich ein Zahn abgebrochen, seine Frau wurde am Rücken und an den Knien verletzt. Dennoch: "Wir haben extremes Glück gehabt", berichtet der 57-Jährige, "wir hatten dreimal einen Schutzengel. Das hätte wesentlich schlimmer enden können." Der Familienvater ringt mit der Fassung, als er sich an die positiven Dinge des Abends erinnert. Die Anteilnahme und der Einsatz der Rettungskräfte habe ihn schwer beeindruckt. Abschließend stellt er klar: "Ich bin extrem wütend auf den Angeklagten." Er kritisiert die Gründe, die der Angeklagte Taleb A. für seine Taten hervorgebracht hat. "Das ist alles kein Grund in einem Land, was Sie aufgenommen hat, Menschen umzubringen oder schwer zu verletzten", sagt er an den Todesfahrer gerichtet.

Der Prozess findet in einem extra gebauten Gerichtsgebäude am Jerichower Platz in Magdeburg statt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

13.29 Uhr - Betroffener: "Wir hätten alle drei tot sein können"

Jetzt sagt ein 57-jähriger Schulleiter aus Magdeburg aus. Er habe zunächst nicht geplant, vor Gericht auszusagen, wolle mit seiner Aussage aber bezwecken, den Fokus vom Angeklagten weg und wieder auf die Geschädigten zu rücken, erläutert er. Am Anschlagsabend war er mit Frau und Kind auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sie spazierten über die Hauptstraße, als sie das Tatauto erblickten, was "mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit" auf sie zusteuerte. "Wir hätten alle drei tot sein können", erläutert der 57-Jährige. Der Magdeburger riss seinen Sohn aus dem Weg. "Er hat angefangen zu weinen. Und ein weinendes Kind ist nichts Schönes, aber in dem Moment dachte ich nur 'das heißt, er lebt'", erinnert sich der Schulleiter.

13.20 Uhr: Betroffener fühlt sich vom Staat allein gelassen

Der 49-jährige Selbstständige ist bis heute krankgeschrieben, was für ihn massive finanzielle Einbuße nach sich zieht. Die Politik habe versprochen, die Betroffene nicht allein zu lassen: "Wir Selbstständigen flogen unter dem Radar", erläutert er. Ihm wurde demnach von einem Behördenmitarbeiter gesagt, er solle seine Firmen abmelden und sich arbeitslos melden, weil dann "der Staat für ihn sorgen" würde. Der Geschädigte schildert, dass er selbst im Krankenbett versucht habe, weiterzuarbeiten. "Es gab nirgends eine Möglichkeit, mir zu helfen." Er musste schließlich auf zinsfreie Kredite von Freunden und Geschäftspartnern zurückgreifen, um über die Runden zu kommen.

13.10 Uhr: Verletzter zog nach Anschlag aus Magdeburg weg

Der Mann wurde nach eigenen Angaben als lebensbedrohlich verletzt eingestuft. Im Krankenhaus wurde der sechsfache Vater operiert und schon zwei Tage nach dem Anschlag entlassen. Eigentlich hätte er länger bleiben müssen, schildert der 49-Jährige, wollte aber Weihnachten mit seiner Familie feiern. Seine Lebensgefährtin übernahm die Intensivpflege. Der Zeuge erlitt ein Schleuder- sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und ist bis heute in physiotherapeutischer und psychologischer Behandlung. "Mir wurde eingetrichtert, ein Mann kennt keinen Schmerz. Ich dachte, ich schaffe das schon alleine", erklärt er unter Tränen. Erst im Sommer habe er sich Hilfe gesucht. Der Mann lebte viele Jahre in Magdeburg, zog nach dem Ereignis aber wieder in seine Heimat nach Sachsen. "Ich hab es hier nicht mehr ausgehalten."

Der Angeklagte Taleb A. zeigt sich im Prozess teilnahmslos. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

12.59 Uhr: Verletzter schildert schockierende Details vom Anschlag

Der 49-Jährige war am Anschlagsabend mit Kollegen vor Ort. Er wollte zwei indischen Mitarbeitern einen typisch deutschen Weihnachtsmarkt zeigen, erläutert er. Die Gruppe stand neben einer Bude um einen Stehtisch, doch der Geschädigte etwas von seinen Kollegen entfernt, da er rauchen wollte. Er vernahm dann "Krawall und Knalle". Der Mann sah das Tatauto nur für einen Bruchteil, bevor der Wagen ihn erfasste, schildert der Zeuge unter Tränen. "Ich vergleiche das mit einem Schneepflug. Statt Schnee schob er aber Menschen vor sich her." Der Geschädigte wurde sofort bewusstlos und kam erst wieder zu sich, als er auf dem Boden lag. Ein Trümmerteil hatte ihm eine schwer blutende Kopfwunde zugefügt.

12.51 Uhr: Prozess wird fortgesetzt

Nach der einstündigen Mittagspause wird der Prozess am elften Verhandlungstag fortgesetzt. Als erster Geladener nach der Pause sagt ein 49-jähriger Zeuge aus. Gleich zu Beginn seiner Aussage bedankt er sich bei den Ersthelfern.

11.46 Uhr: Prozess pausiert

Richter Dirk Sternberg spricht der Zeugin seinen höchsten Respekt aus, bevor er sie entlässt. Es wird eine einstündige Mittagspause angekündigt. Der Verhandlungstag pausiert bis 12.45 Uhr.

11.36 Uhr: Augenzeugin ist nach Anschlag "emotional kalt geworden"

Der Vorfall beschäftigt die Zeugin bis heute. "Ich habe für mich nicht so wahrgenommen, dass ich da war, dass ich das erlebt habe", erklärt die Wissenschaftlerin. Sie habe bis heute mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen und sei emotional sehr kalt geworden. Die Magdeburgerin weint vor Gericht und erklärt, dass dies das erste Mal sei, dass sie diese Emotionen zulassen würde. "Es ist manchmal schwierig, so weiterzumachen, als ob nichts passiert wäre", schildert die 30-Jährige. Der Angeklagte verdeckt während der Aussage sein Gesicht nicht mehr, sitzt aber teilnahmslos auf seinem Stuhl und lässt den Kopf hängen.

Am Donnerstag sagen wieder zahlreiche Zeugen und Geschädigte aus. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

11.24 Uhr: Todeswagen verfehlte Augenzeugin nur knapp

Jetzt sagt eine 30 Jahre alte Magdeburgerin vor Gericht aus. Sie war mit ihrer Volleyball-Gruppe an dem Anschlagsabend auf dem Weihnachtsmarkt. Die Gruppe hielt sich an einem Essensstand auf, als der Anschlag begann. "Irgendwas hat hinter uns ganz fürchterlich gerumpelt", erinnert sich die 30-Jährige. Das Tatauto habe sie und ihre Bekannte dann nur knapp verfehlt. "Ich habe mir gar nichts Schlimmes gedacht im ersten Moment." Die Magdeburgerin nahm zunächst an, dass der Autofahrer möglicherweise einen Schlaganfall erlitten habe. Sie flüchtete mit Freunden in das Lager einer Bude. Sie erläutert unter Tränen, wie sie vor Ort überlegte, eine Glühweinflasche zu zerschlagen, um sich gegebenenfalls wehren zu können. "Wir wussten ja gar nicht, was passiert." Die Angst, die sie in dem Moment erfüllte, vergleicht die 30-Jährige mit "Stacheldraht, der sich in einen reinfrisst". Dennoch verließ sie die Hütte, um den Verletzten zu helfen und eine Bekannte zu suchen.