Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Taleb A. schreit und wird ins Gericht getragen

Magdeburg - Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt musste am 25. Verhandlungstag in den Verhandlungssaal getragen werden.

In der Verhandlung sei es um die Verhandlungsfähigkeit von Taleb A. (51) gegangen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Erst gut eineinhalb Stunden nach dem regulären Beginn der Verhandlung brachten ihn vier Spezialkräfte der Justiz in die Glaskabine, von der aus er üblicherweise den Prozess verfolgt.

In der Kabine begann der 51-Jährige aus Saudi-Arabien zu schreien. Kurz darauf wurde er wieder aus dem Saal getragen, danach aber wieder hereingebracht. Er schrie Wörter wie "Nazi". Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg eröffnete die Verhandlung.

Aus der Justizvollzugsanstalt Burg habe es Signale gegeben, dass die Verhandlungsfähigkeit aufgrund einer Nahrungsverweigerung beeinträchtigt sein könnte, sagte Sternberg.

Ein medizinischer Sachverständiger, der dem Verfahren beiwohnt und mit dem Angeklagten gesprochen hatte, sah die Verhandlungsfähigkeit zumindest für einen kurzen Verhandlungstag für gegeben.

Der Angeklagte schrie in sein Mikrofon: "Denken Sie, akute Suizidalität hat nichts zu tun mit Verhandlungsfähigkeit?" und "Sind Sie Psychiater oder was?". Der 51-Jährige, der bis zum Anschlag selbst als Psychiater im Maßregelvollzug arbeitete ergänzte: "Das ist unmenschlich."