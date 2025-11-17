 1.024

Prozess gegen Attentäter von Magdeburg: Polizisten als Zeugen geladen

Am Montag wird der Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt wieder aufgenommen. Zehn Polizisten sind vom Gericht als Zeugen geladen worden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Gerichtsprozess um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht am Montag weiter. Am vierten Prozesstag sollen zehn Polizisten als Zeugen angehört werden. Zuvor hat Attentäter Taleb A. (51) die Tat gestanden. Auch ein Gutachter schilderte bereits seine Analysen rund um das Tatfahrzeug.

Attentäter Taleb A. (51) wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in das Gerichtsgebäude gebracht.
Attentäter Taleb A. (51) wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in das Gerichtsgebäude gebracht.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

6.31 Uhr: Prozesstag Nummer vier steht bevor

Attentäter Taleb A. verfolgt die gesamte Verhandlung in einem gesicherten "Glaskasten".
Attentäter Taleb A. verfolgt die gesamte Verhandlung in einem gesicherten "Glaskasten".  © Hendrik Schmidt/dpa

Der heutige Montag im Gerichtsprozess um Attentäter Taleb A. steht ganz im Zeichen von Zeugenanhörungen.

Erwartet werden bis zu zehn Polizisten. Die Einsatzkräfte sollen am Tag des Anschlags auf und am Weihnachtsmarkt im Dienst gewesen sein.

Sie sollen schildern, was sie am 20. Dezember 2024 selbst erlebt haben und wie der Täter auf sie wirkte.

Verhandlungsbeginn von Prozesstag Nummer vier ist wie zuletzt auch um 9.30 Uhr.

