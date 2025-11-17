Prozess gegen Attentäter von Magdeburg: Polizisten als Zeugen geladen

Am Montag wird der Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt wieder aufgenommen. Zehn Polizisten sind vom Gericht als Zeugen geladen worden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Gerichtsprozess um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht am Montag weiter. Am vierten Prozesstag sollen zehn Polizisten als Zeugen angehört werden. Zuvor hat Attentäter Taleb A. (51) die Tat gestanden. Auch ein Gutachter schilderte bereits seine Analysen rund um das Tatfahrzeug.

Attentäter Taleb A. (51) wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in das Gerichtsgebäude gebracht.

6.31 Uhr: Prozesstag Nummer vier steht bevor