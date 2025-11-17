Prozess gegen Attentäter von Magdeburg: Polizisten als Zeugen geladen
Magdeburg - Der Gerichtsprozess um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht am Montag weiter. Am vierten Prozesstag sollen zehn Polizisten als Zeugen angehört werden. Zuvor hat Attentäter Taleb A. (51) die Tat gestanden. Auch ein Gutachter schilderte bereits seine Analysen rund um das Tatfahrzeug.
TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.
6.31 Uhr: Prozesstag Nummer vier steht bevor
Der heutige Montag im Gerichtsprozess um Attentäter Taleb A. steht ganz im Zeichen von Zeugenanhörungen.
Erwartet werden bis zu zehn Polizisten. Die Einsatzkräfte sollen am Tag des Anschlags auf und am Weihnachtsmarkt im Dienst gewesen sein.
Sie sollen schildern, was sie am 20. Dezember 2024 selbst erlebt haben und wie der Täter auf sie wirkte.
Verhandlungsbeginn von Prozesstag Nummer vier ist wie zuletzt auch um 9.30 Uhr.
