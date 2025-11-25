Prozess gegen Magdeburg-Attentäter geht weiter: Freunde von Taleb A. erwartet
Magdeburg - Am Dienstag steht der siebte Prozesstag gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt an. Dieses Mal steht sein persönliches Umfeld im Zentrum.
Der Prozess gegen den Attentäter findet in einem extra für das Verfahren erbauten Gerichtsgebäude in Magdeburg statt.
Weitere Informationen zum Bau und zum Gerichtsverfahren lest Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
6.30 Uhr: Bekannte von Taleb A. erwartet
Nachdem am sechsten Prozesstag die Ansichten von Attentäter Taleb A. (51) weiter in den Fokus gerückt sind, geht es am siebten Prozesstag um sein persönliches Umfeld.
Das Landgericht kündigte an, dass am Dienstag neben einem Polizisten, der gegen den Angeklagten ermittelt, auch zwei Bekannte des Attentäters erwartet werden. Darüber hinaus geht es um eine Auseinandersetzung des Angeklagten mit der Flüchtlingshilfe in Köln.
Der Prozess soll regulär um 9.30 Uhr beginnen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa