Prozess gegen Magdeburg-Attentäter geht weiter: Freunde von Taleb A. erwartet

Magdeburg - Am Dienstag steht der siebte Prozesstag gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt an. Dieses Mal steht sein persönliches Umfeld im Zentrum.

Der siebte Prozesstag gegen den Magdeburg-Attentäter steht an. © Jan Woitas/dpa

Der Prozess gegen den Attentäter findet in einem extra für das Verfahren erbauten Gerichtsgebäude in Magdeburg statt.

TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.