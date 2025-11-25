Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: Taleb A. drohte Rechtsanwalt, ihn "abzuschlachten"

Am Dienstag steht der siebte Prozesstag gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt an.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Dienstag steht der siebte Prozesstag gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt an. Dieses Mal steht sein persönliches Umfeld im Zentrum.

Der siebte Prozesstag gegen den Magdeburg-Attentäter steht an. © Jan Woitas/dpa Der Prozess gegen den Attentäter findet in einem extra für das Verfahren erbauten Gerichtsgebäude in Magdeburg statt. Weitere Informationen zum Bau und zum Gerichtsverfahren lest Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet". TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.

10.24 Uhr: Taleb A. beschimpft ehemaligen Rechtsanwalt

Unter dem Vorwand, Fragen stellen zu wollen, wirft Taleb A. dem Zeugen vor "Keine Ahnung" zu haben. Richter Dirk Sternberg geht augenblicklich dazwischen und weist den Angeklagten daraufhin, seine Sprechzeit nicht für Beleidigungen zu nutzen. Der 51-Jährige redet wirr und spricht von Akten, die der Zeuge ihm angeblich vorenthalten habe und über vermeintliche Telefonate, die er mit dem Zeugen geführt haben will und stellt sogar die Identität des Zeugen in Frage. Auch nutzt Taleb A. die Zeit, um willkürliche Erklärungen zum Anschlag abzugeben. Richter Sternberg unterbindet dies.

Der Angeklagte Taleb A. nutzt seine Redezeit, um Zeugen zu beleidigen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

9.56 Uhr: Taleb A. soll Rechtsanwalt schlimm gedroht haben

Der Zeuge beschreibt, dass er den Angeklagten in einem Berufungsverfahren gegen das Landgericht Köln vertreten hat. Im Juli 2024 kündigte Taleb A. schließlich das Mandat. "Damit war es eigentlich für uns gegessen", so der Anwalt. Über einen Monat später erhielt er schockierende Drohungen von Taleb A. Er soll gedroht haben, ihn "30 Jahre zu jagen und abzuschlachten", erklärt der Zeuge, "diese Drohungs-E-Mail hätte ich von ihm nicht erwartet, das war schon schockierend." Die Drohungen habe er ernst genommen. Der Anwalt packt aus, dass er nicht einmal der eigenen Familie von dem Vorfall erzählt hatte - bis zum 20. Dezember. "Was er damit bezwecken wollte war mir zu dem Zeitpunkt vollkommen unklar."

9.50 Uhr: Ehemaliger Rechtsanwalt von Taleb A. als Zeugen

Der Angeklagte Taleb A. wird um kurz vor halb 10 überpünktlich in den Saal geführt. Auch an diesem siebten Prozesstag sind wieder zahlreiche Besucher und Pressevertreter gekommen, um die Verhandlung in dem extra dafür gebauten Gerichtsgebäude zu verfolgen. Mit einer Viertelstunde Verspätung beginnt der Prozess mit dem ersten Zeugen: Ein Rechtsanwalt, der von 2023 bis 2024 für den Angeklagten tätig war.

Der Prozess beginnt um 9.45 Uhr. © Jan Woitas/dpa

6.30 Uhr: Bekannte von Taleb A. erwartet