Prozess gegen Magdeburg-Todesfahrer, Mutter von André (†9): "Bilder kriegen wir nie wieder los"

Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird fortgesetzt. Vor Gericht sagte die Mutter des verstorbenen André aus, sowie weitere Zeugen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag fortgesetzt. Es wird voraussichtlich ein höchst emotionaler Tag.

Der Angeklagte Taleb A. steht für seine Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor Gericht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Der 51-jährige Attentäter Taleb A. steht wegen sechsfachen Mordes und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet". TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.

10.57 Uhr: Krankenschwester eilte kleinem Kind zur Hilfe

Die 45-Jährige schildert, wie sie an dem Anschlagsabend einem kleinen Mädchen half. Das Kind war schwer am Kopf verletzt worden. Sie lief mit dem Kind über den Weihnachtsmarkt. "Da lag noch alles voller Menschen", beschreibt die Ersthelferin, "ich hab zu [dem Mädchen] gesagt, 'guck da nicht hin, guck da nicht hin'." Der Kreislauf der kleinen Verletzten war instabil und sie habe stark gefroren. Es dauerte laut der Zeugin lange, bis Rettungswagen und Hilfsmittel vor Ort eintrafen. Sie konnte dem Mädchen eine Infusion legen und sie betreuen. Erst knapp zwei Stunden nach dem Anschlag konnte das Kind endlich in einem Versorgungszelt behandelt werden. Der Kleinen ging es dann wieder besser, sodass die Zeugin mit ihrem Mann und Vater schließlich nach Hause gehen konnte.

10.47 Uhr: Ersthelferin sagt vor Gericht aus

Nun sagt eine 45-jährige Krankenschwester aus. Sie war mit Kollegen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Zwei ihrer Kollegen sagten in den vergangenen Verhandlungstagen bereits vor Gericht aus. Die Augenzeugin unterhielt sich mit einem Kollegen, als der Anschlag begann. "Für mich hat es sich angehört wie ein dumpfes Maschinengewehr", erinnert sich die 45-Jährige. Sie flüchtete mit vielen anderen Menschen hinter die Weihnachtsmarktbuden und rief ihren Ehemann an. Wie auch ihre Kollegen agierte sie an diesem Abend als Ersthelferin.

10.40 Uhr: Zeugin konnte ihrem "Job als Mutter nicht nachgehen"

Die Zeugin beschreibt, wie sehr sie bis heute unter dem Vorfall leidet. "Ich konnte meinem Job als Mutter nicht nachgehen", schildert sie. Der Vater der Kinder habe sich überwiegend allein gekümmert. "Ich hab vor mich hinvegetiert." Es sei für sie belastend, etwas mit Kindern zu unternehmen. Zu groß ist die Angst vor der Außenwelt und fremden Menschen. "Jeder ist unberechenbar", heißt es. Zwar befindet sich die Pflegerin bis 2027 in Elternzeit und hofft, anschließend wieder arbeiten gehen zu können. "Ich könnte es mir derzeit aber nicht vorstellen." Richter Sternberg spricht der Zeugin viel Kraft aus und entlässt sie.

Der Angeklagte kommt auch am Donnerstag nicht selbst zu Wort. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

10.34 Uhr: Augenzeugin war mit neugeborenem Mädchen auf dem Weihnachtsmarkt

Nach einer kurzen Pause steht jetzt eine Kinderpflegerin (34) vor Gericht. Sie war am Anschlagsabend mit ihrem ehemaligen Partner und zwei Kindern auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Die 34-Jährige stand mit ihrem nur 12 Tage alten Mädchen an einem Schmalzkuchenstand. "Dann hat es plötzlich ganz, ganz laut geknallt", erinnert sich die junge Frau, "dann habe ich zur Seite geguckt und sah dort die ganzen Menschen fliehen und dann das Auto." Der Todeswagen des Angeklagten fuhr an ihr vorbei. Die Augenzeugin habe demnach "sofort verstanden, dass es ein Anschlag war". Sie riss ihr Baby aus dem Kinderwagen und war zunächst davongerannt, drehte aber erneut um, um ihren Partner und den Sohn zu suchen. Glücklicherweise war die gesamte Familie wohlauf, sie fanden einander wieder und konnten nach Hause fahren. "Von da an war alles anders." Die zweifache Mutter ist bis heute in psychologischer Behandlung.

10.10: Taleb A. liegt bei Aussage mit Kopf auf dem Tisch

Zum Schluss ihrer Aussage schildert die Mutter die letzten Minuten des kleinen Kindes. Sie hat ihren beiden Söhnen einen 50-Euro-Schein in die Hand gedrückt, "was der André ganz stolz in sein Portemonnaie gesteckt hat", erinnert sie sich. Die Brüder zogen gemeinsam los, tranken heiße Schokolade, aßen Süßigkeiten und waren auf dem Weg, sich einen Burger zu holen. "Dann kam das Auto." Während der Aussage der 39-Jährigen liegt der Angeklagte Taleb A. (51) mit dem Gesicht regungslos auf dem Tisch. Die Zeugin wird jetzt entlassen und der Verhandlungstag für kurze Zeit unterbrochen.

Der Angeklagte lag während einer Zeugenaussage regungslos auf dem Tisch. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

10 Uhr: André (†9) war ein "herzliches Kind"

Die 39-Jährige beschreibt ihr getötetes Kind als "kleinen Chaoten, der alle mit seinen großen Augen verzaubert hat". André war ein sehr herzliches, liebevolles Kind. Richter Sternberg spricht behutsam auf die Mutter ein und betont, dass sie sich nichts vorwerfen muss. Es sei "das normalste der Welt", zwei Kinder auf dem Weihnachtsmarkt allein rumlaufen zu lassen. Ihr ältester Sohn wurde an dem Abend leicht verletzt, erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der 20-Jährige ist, wie auch seine Mutter und ihr Lebensgefährte, bis heute in psychologischer Betreuung.

9.55 Uhr - Mutter: "Die Bilder kriegen wir nie wieder los"

Die 39-Jährige schildert, wie panisch nach ihren beiden Kindern gesucht hat. Ihr ältester Sohn kam schließlich schreiend auf sie zugerannt und habe nur auf den Fußboden gezeigt. "Dann lag er da, blutverströmt", erklärt die zweifache Mutter, "die Bilder kriegen wir nie wieder los." Ihr 20-jähriger Sohn versuchte sie von der Szene fernzuhalten, während ihr Lebensgefährte bei André blieb. "Dann haben sie André unter laufender Reanimation weggebracht", erinnert sie sich. Eine Ärztin kniete über dem Neunjährigen - das war das Letzte, was die Mutter von ihrem Kind an dem Abend sah. Der Stiefvater des Kindes fuhr im Krankenwagen mit, die Zeugin und ihr älterer Sohn fuhren mit Auto hinterher. Als sie vor Ort in der Uniklinik eintrafen, sahen sie ihren Lebensgefährten "und er schüttelte nur mit dem Kopf", erläutert sie unter Tränen.

9.48 Uhr: Andrés (†9) Mutter völlig aufgelöst vor Gericht

Die 39-jährige Mutter ringt schon zu Beginn ihrer Aussage mit der Fassung. Das Reden fällt ihr sichtlich schwer. Sie hat ein kleines Wolfplüschtier auf dem Arm. Sie will ihrem Kind eine Stimme geben, erklärt sie. Am Anschlagsabend war sie mit ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt und erinnert sich, wie sehr sich ihr André über die Gestaltung des Weihnachtsmarkts gefreut hat und wie fasziniert er von der großen Pyramide war. "Dann haben wir den größten Fehler überhaupt gemacht", schildert sie unter Tränen. Sie hat die beiden Kinder im Alter von 20 und 9 Jahren allein losgeschickt, um sich umzusehen. Die Zeugin stand in der Schlange vom Riesenrad, als der Anschlag stattfand. "Ich hab da schon so ein komisches Gefühl gehabt", erklärt die 39-Jährige.

9.37 Uhr: Sichtschutz vor Angeklagten aufgebaut

Der Angeklagte Taleb A. (51) sitzt zwar in seiner Sicherheitszelle, vor dem Eintreffen der Betroffenen wird aber ein Sichtschutz vor ihm aufgebaut, sodass die Geladene ihn beim Eintreten in den Saal nicht sehen muss. Richter Dirk Sternberg weist den Angeklagten auch daraufhin, dass er in ihrer Anwesenheit keine Fragen stellen darf. Die Mutter des getöteten André wird im Zeugenstand von ihrem Lebensgefährten, Anwalt sowie Zeugenbetreuern unterstützt. Sobald sie am Tisch Platz genommen hat, wird der Sichtschutz wieder abgebaut.

Ein Sichtschutz wurde vor dem Angeklagten aufgebaut, damit eine Betroffene ihn nicht ansehen muss. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

9.33 Uhr: Prozess beginnt

Wie üblich wird wenige Minuten vor Prozessbeginn der Angeklagte Taleb A. (51) unter schwerem Personenschutz in seine Sicherheitszelle geführt. Die Presse darf in diesen Augenblicken kurz Fotos von ihm schießen. Um kurz nach halb zehn betreten die Richter den Saal und der Prozess beginnt.