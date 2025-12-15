Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer: Opfer kritisieren deutsches Rechtssystem

Am Montag werden acht Geschädigte vor dem Landgericht Magdeburg erwartet. Sie sollen über den Abend des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt berichten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Montag wird das Gerichtsverfahren um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt. Es ist der vorletzte Verhandlungstag in diesem Jahr.

Attentäter Taleb A. (51) muss noch mehrere Prozesstage über sich ergehen lassen, bei denen Zeugen, Opfer, Kollegen und Sachverständige über ihn reden werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

10.41 Uhr: Familie kritisiert deutschen Rechtsstaat

Der Zeuge ist für den heutigen Verhandlungstag extra aus den USA angereist. Seine Frau und der Sohn bleiben zu Hause. In der Zeit nach dem Anschlag habe die Frau einen Brief geschrieben, von dem der Mann heute mündlich berichtet. Sie und ihre Familie kritisieren dabei das Rechtssystem in Deutschland. Der Attentäter habe zu viele Rechte und wird viel zu gut behandelt, soll es darin heißen. "Wir wissen, was er gemacht hat. [...] Es scheint so als wenn ihn mit der Behandlung, die er weiter bekommt, der deutsche Staat ihn schützt."

10.20 Uhr: Zeuge betitelt Attentäter als "Monster"

Während sein Sohn auf der Intensivstation des Uniklinikums Magdeburg lag, suchte dieser offenbar nach Antworten und der Schuld, berichtet der Zeuge. Nachdem der Fünfjährige nach der Operation aufgewacht war, wollte dieser wissen, was passiert war. "Ein böser Mann hat dich überfahren", habe der Vater geantwortet. "Mami, warum hast du meine Hand nicht gehalten. Warum hast du mich nicht weggezogen?", soll der Junge gefragt haben. Diese Fragen beschäftigen die Eltern bis heute und geben ihnen Schuldgefühle. "Warum sind wir nicht getroffen worden, aber unser Sohn?" Den Angeklagten bezeichnet er als "Monster": "Das alles nur, was ein Monster angestellt hat". Attentäter Taleb A. sitzt währenddessen teilnahmslos auf der Anklagebank. Durch die heutige Aussage will die Familie einen Schlussstrich ziehen.

Attentäter Taleb A. sitzt während der Schilderungen des Vaters anteilslos auf der Anklagebank. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

9.59 Uhr: Ärzte retten Sohn von Zeugen das Leben

Unter Tränen spricht der Mann von seinen Erlebnissen. Er kann sich an viele Schreie erinnern. Vor allem an denen seiner Frau und seines Sohnes im Rettungswagen. Dabei habe er viele Menschen getroffen, die überaus hilfsbereit und einfühlsam waren. "Ich bin dankbar, dass wir so schnell Hilfe bekommen haben." Im Universitätsklinikum Magdeburg wurde der Junge behandelt. "In der Notaufnahme haben viele Ärzte unseren Sohn in Empfang genommen. Wir wurden von ihm getrennt, was sich schrecklich angefühlt hat. Wir wussten nicht wie verletzt unser Sohn ist." Wenig später durften sie ihn auf der Intensivstation besuchen. "Sie müssen jetzt ganz stark sein", habe der Chefarzt den Eltern gesagt. Der Fünfjährige war mit Verletzungen übersät und habe seine Zunge abgebissen sowie bei dem Anschlag eine eingerissene Leber erlitten. "Aber er hat überlebt", erzählte der Mann stolz.

9.43 Uhr: Der erste Zeuge sagt aus und wird emotional

Mit ein wenig Verspätung beginnt der nächste Verhandlungstag. Ohne große Umwege werden die ersten beiden Zeugen aufgerufen und belehrt. Der erste Zeuge lebt in den USA und kam zur Weihnachtszeit zu Besuch der Familie in seine alte Heimat. Zum Zeitpunkt des Anschlags befand er sich bereits auf dem Heimweg. Er blickte direkt in die Lichter des Tatautos. "Ich dachte, es wird ein Versorgungsfahrzeug sein", schildert er mit ruhiger und bedachter Stimme. "Ich weiß nicht, warum das Auto mich nicht getroffen hat oder meine Frau nicht getroffen hat", beschreibt er weiter. Bei dem Anschlag wurde sein fünfjähriger Sohn verletzt. Gleichzeitig mit den Erinnerungen fällt es dem Mann immer schwerer zu sprechen, seine Stimme zittert.

6.05 Uhr: Weitere Opfer wollen aussagen