Prozess um Magdeburg-Anschlag: Ist der Attentäter schuldfähig?

Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am Mittwoch fortgesetzt. Unter anderem soll ein Gutachten vorgetragen werden.

Taleb A. (51) steht wegen mehrfachen Mordes vor dem Landgericht Magdeburg. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nachdem am Dienstag Twitter-Videos des Amokfahrers aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und gezeigt worden waren, ist jetzt ein Arabisch sprechender Dolmetscher geladen.

Neben ihm wird es auch eine Präsentation eines Gutachtens geben.

Darin soll es um die Schuldfähigkeiten des angeklagten Taleb A. (51) gehen.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".