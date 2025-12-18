Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Angeklagter Taleb A. fehlt, nicht verhandlungsfähig

Der letzte Tag vor der Weihnachtspause: Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt rückt sein Berufsleben in den Fokus.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der letzte Tag vor der Weihnachtspause: Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt rückt sein Berufsleben in den Fokus.

Der Prozess gegen den Magdeburger Todesfahrer geht weiter. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet". TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.

10.12 Uhr: Prozess pausiert

Richter Dirk Sternberg kündigt eine 15-minütige Pause an. Es soll in der Pause besprochen werden, ob der Prozess auch ohne die Anwesenheit des Angeklagten fortgesetzt werden kann.

10.11 Uhr: Unklar, ob Taleb A. wieder verhandlungsfähig sein wird

Taleb A.'s Rechtsanwalt Breitner befragt den Rechtsmediziner und kritisiert, dass er sich lediglich auf eine Stellungnahme eines anderen Arztes beziehen würde und den Angeklagten selbst nicht untersucht habe. Breitner fragt, ob es nicht möglich sei, dass der Schwächeanfall des 51-Jährigen auf andere Ursachen zurückzuführen sein könnte. So gäbe es derzeit wohl mehrere Fälle von Corona in der JVA. Der 55-jährige Rechtsmediziner stellt klar, dass dies nicht ausgeschlossen werden könne, er die Einschätzung des JVA-Arztes aber für plausibel hält. Abschließend erläutert er, dass er nicht abschätzen könne, ob der Angeklagte künftig wieder verhandlungsfähig sein wird.

Der Angeklagte fehlt am Prozesstag. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

10 Uhr: Rechtsmediziner sagt zum Gesundheitszustand von Taleb A. aus

Ein 55 Jahre alter Rechtsmediziner sagt jetzt zum Gesundheitszustand von Taleb A. aus. Der Mann schätzt ein, dass die jetzigen Symptome auf ein Nierenversagen und somit auf eine akute Lebensgefahr hinweisen würden. Neben Müdigkeit und Schlappheit habe der Angeklagte Wortfindungsstörungen und Aufmerksamkeitsprobleme.

9.51 Uhr: Angeklagter nimmt nicht am Verhandlungstag teil

Wie Richter Dirk Sternberg jetzt mitteilt, wird der Angeklagte nicht am heutigen Prozess teilnehmen. Nach Einschätzungen eines JVA-Arztes ist der 51-Jährige nicht verhandlungsfähig. Taleb A. verweigert seit Wochen Nahrung und seit einige Tagen auch Wasser. Er habe seitdem stetig abgenommen und wiege nur noch knapp 47 Kilo. Sein Gesamtzustand habe sich so sehr verschlechtert, dass er nur bedingt transportfähig sei, heißt es. Trotz dem Rat der Ärzte verweigert Taleb A. weiterhin jegliche Nahrungszufuhr.

9.36 Uhr: Prozesstag beginnt

Es ist der letzte Prozesstag vor der langen Weihnachtspause. Dennoch ist der Zuschauerraum wieder voll besetzt. Eigentlich soll der Angeklagte Taleb A. (51) um kurz vor halb zehn in den Saal geführt werden, doch seine Ankunft verzögert sich um einige Minuten. Der Grund dafür ist unklar.

7 Uhr: Ehemalige Kollegen des Angeklagten erwartet