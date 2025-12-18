Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Ehemalige Arbeitskollegen von Taleb A. erwartet
Magdeburg - Der letzte Tag vor der Weihnachtspause: Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt rückt sein Berufsleben in den Fokus.
Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.
7 Uhr: Ehemalige Kollegen des Angeklagten erwartet
Am 13. und letzten Prozesstag vor der Weihnachtspause werden noch drei Zeugen erwartet.
Sowohl der ehemalige ärztliche Leiter als auch ein Mitarbeiter des Maßregelvollzugs Bernburg, wo der Angeklagte Taleb. A zuletzt arbeitete, werden vor Gericht aussagen. Zudem sollen ein rechtsmedizinischer Sachverständiger und eine behandelnde Ärztin einige Fragen zu einer Toten klären.
Der Prozess beginnt voraussichtlich 9.30 Uhr.
