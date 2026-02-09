Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Ermittelnder Polizist erwartet

Magdeburg - Weiter geht's im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt : Am Montag sollen weitere Zeugen zur Tat angehört werden.

Am Montag geht der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A. (51, l.), weiter. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.