Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Ermittelnder Polizist erwartet
Magdeburg - Weiter geht's im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt: Am Montag sollen weitere Zeugen zur Tat angehört werden.
Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.
6.30 Uhr: Sechs Zeugen vor Gericht erwartet
Am inzwischen 18. Verhandlungstag sind erneut zahlreiche Zeugen geladen.
So wird neben fünf Zeugen aus dem Kreis der Betroffenen und Nebenkläger auch ein Polizeibeamter am Montag erwartet.
Der Prozess beginnt regulär um 9.30 Uhr.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa