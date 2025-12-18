Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Taleb A. wegen Hungerstreik nicht verhandlungsfähig

Der letzte Tag vor der Weihnachtspause: Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt rückt sein Berufsleben in den Fokus.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der letzte Tag vor der Weihnachtspause: Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll sein Berufsleben in den Fokus rücken. Doch der Angeklagte fehlt.

Der Angeklagte fehlt am 13. Verhandlungstag. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet". TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.

12 Uhr: Verhandlung wird ohne Taleb A. fortgesetzt

Nach einer langen Unterbrechung verkündet Richter Dirk Sternberg den Beschluss, dass die Verhandlung auch ohne die Anwesenheit des Angeklagten weitergeführt wird. Seine Verhandlungsunfähigkeit sei "vorsätzlich und schuldhaft herbeigeführt" worden, um die Verhandlungen zu behindern, ist sich die Kammer sicher. Die gesundheitlichen Mängel des Angeklagten seien ausschließlich auf seinen Hunger- und Durststreik zurückzuführen. Taleb A.'s zwei Rechtsanwälte sind dennoch vor Ort und wollen sich in der Mittagspause beraten. Der Prozess pausiert bis 12.45 Uhr.

Lediglich Taleb A.'s Anwälte nehmen an der Verhandlung teil. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

11.15 Uhr: Kann der Prozess ohne Taleb A. weitergeführt werden?

Während noch besprochen wird, ob der Prozess ohne den Angeklagten fortgesetzt werden kann, informiert Gerichtssprecher Christian Löffler die Presse über die Hintergründe der Beratungen. Demnach könne der Prozess nur dann ohne Taleb A. fortgeführt werden, wenn er selbst für seine Verhandlungsunfähigkeit verantwortlich ist. Dafür muss eindeutig geklärt werden, ob allein sein Hungerstreik Grund für seinen schlechten Gesundheitszustand ist. Der Angeklagte hat eine Anwesenheitspflicht für den kompletten Prozess.

10.51 Uhr: Prozess weiter unterbrochen

Nach einer 40-minütigen Pause kehren die Geschworenen in den Saal zurück. Richter Dirk Sternberg verkündet, dass in der Pause erneut Kontakt mit dem JVA-Arzt aufgenommen wurde. Der Arzt betone, dass der geschwächte Zustand des Angeklagten ausschließlich auf die Nahrungsverweigerung zurückzuführen ist. Breiter kritisiert dies erneut und der Prozess wird wieder unterbrochen.

10.12 Uhr: Prozess pausiert

Richter Dirk Sternberg kündigt eine 15-minütige Pause an. Es soll in der Pause besprochen werden, ob der Prozess auch ohne die Anwesenheit des Angeklagten fortgesetzt werden kann.

10.11 Uhr: Unklar, ob Taleb A. wieder verhandlungsfähig sein wird

Taleb A.'s Rechtsanwalt Breiter befragt den Rechtsmediziner und kritisiert, dass er sich lediglich auf eine Stellungnahme eines anderen Arztes beziehen würde und den Angeklagten selbst nicht untersucht habe. Breiter fragt, ob es nicht möglich sei, dass der Schwächeanfall des 51-Jährigen auf andere Ursachen zurückzuführen sein könnte. So gäbe es derzeit wohl mehrere Fälle von Corona in der JVA. Der 55-jährige Rechtsmediziner stellt klar, dass dies nicht ausgeschlossen werden könne, er die Einschätzung des JVA-Arztes aber für plausibel hält. Abschließend erläutert er, dass er nicht abschätzen könne, ob der Angeklagte künftig wieder verhandlungsfähig sein wird.

Taleb A. ist aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

10 Uhr: Rechtsmediziner sagt zum Gesundheitszustand von Taleb A. aus

Ein 55 Jahre alter Rechtsmediziner sagt jetzt zum Gesundheitszustand von Taleb A. aus. Der Mann schätzt ein, dass die jetzigen Symptome auf ein Nierenversagen und somit auf eine akute Lebensgefahr hinweisen würden. Neben Müdigkeit und Schlappheit habe der Angeklagte Wortfindungsstörungen und Aufmerksamkeitsprobleme.

9.51 Uhr: Angeklagter nimmt nicht am Verhandlungstag teil

Wie Richter Dirk Sternberg jetzt mitteilt, wird der Angeklagte nicht am heutigen Prozess teilnehmen. Nach Einschätzungen eines JVA-Arztes ist der 51-Jährige nicht verhandlungsfähig. Taleb A. verweigert seit Wochen Nahrung und seit einige Tagen auch Wasser. Er habe seitdem stetig abgenommen und wiege nur noch knapp 47 Kilo. Sein Gesamtzustand habe sich so sehr verschlechtert, dass er nur bedingt transportfähig sei, heißt es. Trotz dem Rat der Ärzte verweigert Taleb A. weiterhin jegliche Nahrungszufuhr.

9.36 Uhr: Prozesstag beginnt

Es ist der letzte Prozesstag vor der langen Weihnachtspause. Dennoch ist der Zuschauerraum wieder voll besetzt. Eigentlich soll der Angeklagte Taleb A. (51) um kurz vor halb zehn in den Saal geführt werden, doch seine Ankunft verzögert sich um einige Minuten. Der Grund dafür ist unklar.

7 Uhr: Ehemalige Kollegen des Angeklagten erwartet