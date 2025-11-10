Prozessauftakt gegen Amokfahrer von Magdeburg: Hunderte Besucher erwartet

Magdeburg - Heute findet der erste Prozesstag gegen den Amokfahrer des Weihnachtesmarktes in Magdeburg statt. In einem extra für das Verfahren gebauten Gerichtsgebäude wird Attentäter Taleb A. (51) Hunderten von Klägern gegenübersitzen. Ihm droht Sicherungsverwahrung.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: " Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet ".

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Live-Blog vom ersten Prozesstag.

Am ersten Prozesstag werden Hunderte Besucher erwartet, die die Verhandlung mitverfolgen wollen.

Der offizielle Prozessbeginn ist für 9.30 Uhr geplant. Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen muss am Eingang mit längeren Kontrollen gerechnet werden.

Presse und Besucher werden deshalb schon ab 6.30 Uhr Zutritt zum abgesperrten Gelände bekommen. Ihnen stehen jeweils 100 Plätze zur Verfügung.

Prozessbeteiligte wie Nebenkläger werden über einen gesonderten Eingang ins Gerichtsgebäude gelassen.