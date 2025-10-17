Magdeburg-Anschlag: Dann startet der Prozess gegen den Todesfahrer

Magdeburg/Naumburg - Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt beginnt am 10. November, so das Landgericht Magdeburg .

Fast ein Jahr nach dem tödlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt beginnt der Prozess gegen den Todesfahrer. © Heiko Rebsch/dpa

Es ist eines der größten Strafverfahren in der Nachkriegsgeschichte, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Freitag berichtete.

Ganze 147 Nebenkläger wurden bisher zugelassen - weitere Anträge liegen vor. Etwa 40 Anwälte sollen die Nebenkläger vertreten.

Taleb A. (50) wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg angeklagt, sechs Menschen getötet und mehr als 300 zum Teil schwer verletzt zu haben.

Seine Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt am 20. Dezember dauerte der Generalstaatsanwaltschaft zufolge eine Minute und vier Sekunden - in der Zeit schädigte er 344 Menschen.

Bei dem Anschlag und in den Wochen darauf starben ein neunjähriger Junge sowie fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren. Taleb A. wird von zwei Anwälten verteidigt.