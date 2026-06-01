01.06.2026 14:01 Vor Prozessende zum Weihnachtsmarkt-Anschlag: Opfer wollen Wort ergreifen

Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt nähert sich dem Ende. Mehrere Betroffene wollen selbst das Wort ergreifen für Schlussvorträge.

Von Dörthe Hein Magdeburg - Platz ist für Hunderte Opfer und ihre Anwälte im eigens errichteten Gerichtssaal. Von den tribünenartig ansteigenden Plätzen aus könnten die Betroffenen auf den gelb umrandeten Glaskasten blicken, in dem der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt sitzt.

Petra Küllmei vertritt gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Klaus rund 100 Betroffene des Anschlags. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa In den Reihen saßen an den bislang 33 Verhandlungstagen aber nur jeweils etwa ein Dutzend Betroffene. Anwälte in schwarzen Roben prägten das Bild. Zum Prozessende könnten sich die Reihen aber deutlich füllen. Zusammen gibt es etwas mehr als 200 Nebenkläger. Mehrere Betroffene wollen sogar das Wort ergreifen und selbst Plädoyers, das sind die Schlussvorträge, halten. Das ist ungewöhnlich. In aller Regel übernehmen das Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wie Petra Küllmei, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Klaus rund 100 Betroffene vertritt. Gerichtsprozesse Magdeburg Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag: Zeuge musste seine Heimat verlassen Die Mandanten, die selbst das Wort ergreifen, wollten ihre Sicht noch mal schildern, wie es ihnen ergangen ist und welche Folgen die Tat für sie hat. Zu ihrem Plädoyer im Weihnachtsmarkt-Prozess sagte sie: "Wir haben uns vorgenommen, jeden Namen zu nennen." Die Verletzungen und die Folgen sollten jeweils genannt werden. Es gebe Familien, über die noch gar nicht gesprochen worden sei und die auch nicht anwesend sein würden, erklärte Küllmei.

Die Wut findet jetzt einen Kanal

Doreen Rosenbaum vom Sozialen Dienst der Justiz Sachsen-Anhalt sagt: "Die Wut, die ja immer da war, die muss irgendwo hin. Die findet jetzt einen Kanal." Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen informierte sie in diesem Prozess 117 Zeugen über das, was auf sie zukommt. 92 von ihnen begleitete sie in den Zeugenstand als emotionale und moralische Unterstützung. Viele leiden bis heute körperlich und seelisch, meiden Menschenmassen, sind immer auf der Hut. Gutachter bescheinigten vielen eine Posttraumatische Belastungsstörung mit Ängsten, Panikattacken, Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen.

Die Tat dauerte eine Minute und vier Sekunden

Taleb al-Abdulmohsen (51) wird vollendeter Mord in sechs Fällen und versuchter Mord in 338 weiteren Fällen vorgeworfen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Seit dem 10. November 2025 verhandelt das Landgericht Magdeburg gegen den inzwischen 51 Jahre alten Taleb al-Abdulmohsen. Eine Minute und vier Sekunden dauerte seine Tat laut der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Fünf Frauen und ein neunjähriger Junge starben. Die Anklage wirft ihm unter anderem vollendeten Mord in sechs Fällen und versuchten Mord in 338 weiteren Fällen vor. Gerichtsprozesse Magdeburg Gutachter sicher: Leipziger Amokfahrt kann Magdeburger Anschlagsopfer belasten Der Angeklagte habe "als Herrscher über Leben und Tod Macht ausgeübt", sagte der Sachverständige Bernd Langer in seinem Gutachten Ende Januar. Seiner Einschätzung nach ist der Todesfahrer weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Man müsse jederzeit mit weiteren Gewalttaten rechnen, sagte Langer. Er sprach sich für eine Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung aus. Langer beschrieb ihn auch als Narzissten.

Für die Betroffenen ist das Urteil kein Abschluss