Gutachter sicher: Leipziger Amokfahrt kann Magdeburger Anschlagsopfer belasten

Magdeburg/Leipzig - Die kürzliche Amokfahrt in der Leipziger Innenstadt kann für die Betroffenen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt eine erhebliche Belastung bedeuten.

Der Gerichtsprozess gegen Amokfahrer Taleb A. (51) befinde sich laut dem zuständigen Richter auf der Zielgeraden. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Es sei für sie ein schwer belastender Gedanke, dass sich ein solcher Vorfall nicht nur auf Weihnachtsmärkte beziehe, sagte ein Sachverständiger im Landgericht Magdeburg. "Das ist schwer belastend." Die jeweilige Symptomatik könne wieder aufleben oder verstärkt werden.

Vor einer Woche war ein 33 Jahre alter Mann aus Leipzig mit seinem Wagen in eine Leipziger Fußgängerzone gefahren und hatte mehrere Menschen mit seinem Auto erfasst.

Zwei Menschen starben, sechs Menschen wurden verletzt.

Das Landgericht Magdeburg verhandelt gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt. Am 20. Dezember 2024 war der damals 50-Jährige mit einem mehr als zwei Tonnen schweren und 340 PS starken Wagen etwa 350 Meter weit über den Weihnachtsmarkt gefahren.

Fünf Frauen und ein neunjähriger Junge starben. Mehr als 300 Menschen wurden teils schwerst verletzt.