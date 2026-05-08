Nach Bleistift-Attacke auf Ex-Freundin: Gericht spricht neues Urteil gegen Angreifer

Magdeburg - Im August 2023 attackierte ein junger Mann in einem Burger King in Magdeburg seine Ex-Partnerin mit einem Bleistift. Nach einem ersten Urteil gibt es nun eine Wende in dem Fall.

Der damals 20-Jährige stach seiner Ex-Partnerin mit einem Bleistift in den Rücken und würgte sie. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der damals 20-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen wurde vor knapp zwei Jahren wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Das nach Jugendstrafrecht ergangene Urteil wurde im vergangenen Jahr vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückverwiesen.

Am Donnerstag dann das überraschende Urteil: Wegen Schwerkriminalität wurde der Haftbefehl gegen den heute 23-Jährigen verkündet. Dieser soll nun für sieben Jahre ins Gefängnis.

Laut Landgerichtssprecher Christian Löffler ist das Gericht der Meinung, dass die beiden Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe vorlagen.

Gegen das Urteil kann jedoch erneut Revision beim BGH eingelegt werden.

Am 27. August 2023 war der Verurteilte nach Magdeburg gefahren, um seine ehemalige Partnerin im Burger King im City Carré zu konfrontieren.