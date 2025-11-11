Prozess gegen Attentäter von Magdeburg: Frage eines Polizisten macht Taleb A. sentimental

Am Dienstag findet der zweite Prozesstag zur Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt statt. Attentäter Taleb A. will seine Aussage zur Tat fortführen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Dienstag stand der zweite Prozesstag zur Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt an. Attentäter Taleb A. (51) führte weitere, nicht immer plausible Details aus. Dabei verkündete er, dass er in einem Hungerstreik sei, es den Anschlag nicht gegeben hätte, wenn er kein Taxi zur Autovermietung bekommen hätte. Heraus kam auch, dass er einen Anschlag auf das Justizzentrum Magdeburg und das Café "Alex" geplant hatte. TAG24 war vor Ort und berichtete in einem Liveblog.

Taleb A. befindet sich nun im Hungerstreik. © Hendrik Schmidt/dpa

16.20 Uhr: Zweiter Prozesstag beendet

Der zweite Prozesstag wurde für beendet erklärt. Am Donnerstag folgt der Dritte. Dann werden die Nebenkläger und ihre Anwälte sowie die Verteidiger zu Wort kommen und Fragen stellen dürfen. Als Zeugen geladen ist dann auch ein Kfz-Sachverständiger sowie ein Mitarbeiter der Autovermietung, von der Taleb A. das Tatfahrzeug geholt hatte.

16.12 Uhr: Taleb A. beantwortet konkrete Fragen der Richter

Kurz vor dem Ende des zweiten Verhandlungstages stellten die Richter und Staatsanwälte dem Attentäter noch einmal konkrete Fragen. Auf die Frage des Vorsitzenden, wie viele Menschen A. töten wollte, zeigt sich der 51-Jährige ratlos und schüttelt den Kopf: "Diese Frage habe ich noch nie gehabt." Damit, dass Menschen durch das Auto getötet werden können, habe er allerdings sehr wohl gerechnet. Dass diese auch von herumfliegenden Teilen getroffen werden können, sei ihm nicht in den Sinn gekommen.

15.19 Uhr: Frage eines Polizisten machte Taleb A. sentimental

Attentäter Taleb A. kann sich auch noch gut an die Verhaftung erinnern. Besonders ein Polizist habe ihn beeindruckt. Nach seiner Tat musste der Amokfahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Polizisten rannten zu seinem Auto und forderten ihn zum Aussteigen auf. Als A. zu Boden gedrückt wurde und einen Polizisten fragte: "Haben Sie eine Bombe dabei?", sei er sentimental geworden. Ihm kam während der Festnahme in den Sinn, dass der in seinen Augen ängstliche Beamte Frau und Kinder haben könnte. Unter den Nebenklägern sorgt diese Situation erneut für Kopfschütteln.

Attentäter Taleb A. kann sich noch immer gut an bestimmte Momente seiner Tat erinnern. © Hendrik Schmidt/dpa

14.51 Uhr: Erst Blut auf der Scheibe habe ihn beeindruckt

Nachdem er am 20. Dezember 2024 um 19.02 Uhr mit seinem Mietwagen auf den Weihnachtsmarkt eingebogen war, hätte er nicht mehr anhalten können. Als Grund dafür führte er seine von den Behörden dokumentierten früheren Straftaten und Auffälligkeiten auf. Diese hätten ihn schlecht aussehen lassen - selbst dann, wenn er die Tat mittendrin abgebrochen hätte. Gleichzeitig schildert Taleb A. vor den Augen aller Nebenkläger, der Staatsanwaltschaft und dem Richter bildlich, was er während der Amokfahrt empfunden hätte. So kann er sich auch heute noch an einige Personen erinnern, die ihm vor das Auto gelaufen sind. Erst als er das Blut einer Frau auf der Windschutzscheibe entdeckt hatte, soll er realisiert haben, dass durch seine Tat Menschen verletzt wurden. Dass sie zuvor auf seiner Motorhaube lag, habe ihn nicht auf den Gedanken gebracht.

14.35 Uhr: Taleb A. äußert sich endlich konkreter zum Anschlag

Nach der Mittagspause ermahnt der Vorsitzende noch einmal Taleb A., dass dieser bitte inhaltlich zum Anschlag des Weihnachtsmarktes aussagen soll. Offenbar mit Erfolg. Laut eigener Aussage wurde der Attentäter jahrelang von den Behörden missverstanden. Er habe immer einen friedlichen Umgang gesucht, doch die Situationen seien immer weiter eskaliert. Bis 17 Uhr am Tattag sei er unsicher gewesen, ob er das Attentat auch wirklich durchführen wollte. Kurz darauf hatte er sich von der "Welt verabschiedet" sagt er. "Dieses Universum ist nicht mein Universum." Zudem hätte er Angst vor Durchfall gehabt, weil er bis zu diesem Zeitpunkt nur einen Obstteller am Morgen gegessen hatte. Weshalb er diese Aussage tätigt, sorgt unter Zuschauern und den Nebenklägern für Verwunderung.

Der Attentäter kann sich auch heute noch an viele Details seines Anschlags erinnern. © Hendrik Schmidt/dpa

12.30 Uhr: Keine Konzentration mehr, Richter ordnet Pause an

Seit mehr als zwei Stunden hält Attentäter Taleb A. einen regelrechten Monolog. Nur durch kurze Verständnisfragen und Hinweise wird er selten vom Richter unterbrochen. Dieser bemerkte im Laufe der Anhörung nicht nur bei sich selbst, dass die Konzentration nachlässt. "Herr A., die Konzentration aller Personen hier im Saal nimmt ab." Mit diesen Worten hat der Richter die Sitzung zur Mittagspause unterbrochen. Um 13.20 Uhr soll sie wieder aufgenommen werden und Taleb A. mit seiner Aussage fortfahren.

Über zwei Stunden lang hielt Taleb A. in seinem "Sicherheitskasten" einen Monolog. © Hendrik Schmidt/dpa

12.04 Uhr: Angriff auch auf Café "Alex" geplant

Taleb A. habe laut eigener Aussage mehrmals die Polizei auf fehlende Sicherheitspoller in der Nähe des Cafés "Alex" in der Magdeburger Innenstadt am Ulrichplatz hingewiesen. Das Kuriose: An dieser Stelle sind Poller verbaut. Nur einer von Ihnen ist für den Lieferverkehr im Boden absenkbar. Für Taleb A. sei das nicht sicher genug gewesen, weil Autos zwischen den Pollern hindurchfahren könnten. Neue Poller aufzustellen, sei nicht geplant gewesen. Aus Frust und Verärgerung habe der Attentäter schließlich im Oktober 2024 geplant, die Kunden des Cafés anzugreifen. Bekanntlich kam es allerdings nicht dazu.

11.13 Uhr: Taleb A. spricht von Taxifahrt als Ausgangspunkt

Zwischen all den wirren Aussagen von Taleb A. kommen ein paar Details ans Licht. Laut seiner Aussage sei eine Situation an einem Taxistand entscheidend für den Anschlag gewesen. Hätte ein Taxifahrer eine Frau vor ihm als Kundin akzeptiert, wäre Taleb A. nicht zur Autovermietung gelangt und hätte damit auch den Plan vom Angriff auf den Weihnachtsmarkt verworfen. In einem Nebensatz erwähnt er, dass auch die Staatsanwaltschaft Magdeburg von ihm als Anschlagsziel auserkoren worden sei. Dafür habe er in der Vergangenheit die Einrichtung zunächst einmal besucht. Sein Vorhaben sollte entweder harmlos mit einer Sprayattacke oder härter mit Gaszylinder durchgeführt werden. Taleb A. selbst springt bei seinen Erzählungen wahllos zwischen verschiedenen Geschehnissen, Orten und Themen. Ihm zu folgen bereitet den Zuschauern und Journalisten vor Ort offenkundig Probleme.

Taleb A. springt in seiner Aussage wahllos zwischen verschiedenen Geschehnissen, Orten und Themen. © Hendrik Schmidt/dpa

10.38 Uhr: Attentäter soll auf den Punkt kommen

Taleb A. bestätigt, dass er am ersten Prozesstag in einen Hungerstreik getreten ist. Dies habe er jedoch schon im Februar und März gemacht, während er im JVA-Krankenhaus Leipzig untergebracht war. Gleichzeitig versucht er den Richter zu beruhigen, dass bei der damaligen ärztlichen Untersuchung keine gefährlichen Körperwerte herausgekommen sind. Dennoch ermahnt der Vorsitzende, dass darauf geachtet wird, dass A. verhandlungsfähig bleiben soll. Anschließend erklärt der Richter, dass sich der Attentäter während seiner weiteren Ausführungen auf den Tattag des 20. Dezembers 2024 konzentrieren oder seine Erzählungen wenigstens in Kapitel einteilen solle. Taleb A. lehnt ab und beginnt seine Aussage mit wirren Geschichten wie bereits am Vortag.

Taleb A. ist am ersten Prozesstag in einen Hungerstreik getreten. © Hendrik Schmidt/dpa

9.59 Uhr: Will Taleb A. in Hungerstreik treten?

Mit knapp 20 Minuten Verspätung ist die Verhandlung fortgesetzt worden. Der Vorsitzende richtet seine ersten Worte direkt an den Angeklagten. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass der Attentäter bis zu heutigem Verhandlungsbeginn noch nichts gegessen habe. Lediglich ein Glas Wasser soll er zu sich genommen haben. Weil A. allerdings verhandlungsfähig erscheine, würde es die heutige Verhandlung erst einmal nicht einschränken, so der Richter. Gleichzeitig wurde der Angeklagte ermahnt, dass wenn er in den Hunger- und Durststreik eintreten möchte, die Verhandlungen auch ohne ihn stattfinden können.