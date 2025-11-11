Zweiter Prozesstag gegen Attentäter von Magdeburg: Taleb A. will Aussage fortführen

Magdeburg - Am Dienstag steht der zweite Prozesstag zur Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt an. Attentäter Taleb A. (51) hat zum Auftakt bereits gestanden, am Steuer des Autos gesessen zu haben.

Weitere Informationen und Hintergründe zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: " Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet ".

Auch heute ist TAG24 wieder vor Ort und berichtet live von den Verhandlungen.

Zum Einlass am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr hält sich der Andrang in Grenzen. © Robert Lilge/TAG24

Auch zum zweiten Prozesstag öffnen die Türen für Besucher und Journalisten bereits ab 6.30 Uhr, obwohl die Verhandlung erst um 9.30 Uhr fortgesetzt wird.

Anders als zum Prozessauftakt sind zum frühen Einlass am Dienstagmorgen keine größeren Menschenmengen gekommen. Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen mit Taschenkontrollen und Metalldetektoren hatten die Organisatoren im Vorfeld viel Zeit bei den Einlasskontrollen eingeplant.

Die Verhandlung ist öffentlich und kann auch von den Bürgern live mitverfolgt werden. Für Zuschauer und Pressemitarbeiter stehen jeweils 100 Plätze zur Verfügung.

Ab 9.30 Uhr darf der angeklagte Taleb A. seine Sicht der Dinge zur Amokfahrt weiter ausführen.