Paar missbrauchte Tochter im Babyalter: Richter fällen Knallhart-Urteil

Neubrandenburg - Ein 34-Jähriger, der seine Tochter vom Säuglingsalter an fast zwei Jahre lang missbraucht hat, ist zu einer Gesamtstrafe von elf Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Der Vater wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehreren Fällen, gemeinschaftlicher Vergewaltigung sowie Herstellung von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Zudem behielt sich das Gericht vor, Sicherungsverwahrung für den Mann aus Anklam anzuordnen.

Die mitangeklagte Mutter des Mädchens verurteilten die Richter am Landgericht Neubrandenburg zu vier Jahren und acht Monaten Haft.

Den Angaben zufolge hatte sich der Vater mehrfach an dem Mädchen sexuell vergangen und Bilder und Videos davon angefertigt. Die Aufnahmen seien teilweise Dritten zugänglich gemacht worden, hieß es. Das Kind war zu Beginn der Taten nicht einmal zwei Monate alt.

Der Tatzeitraum reichte von November 2022 bis August 2024. Dann wurden die Taten bekannt, seither saß der Mann in Untersuchungshaft. Die Mutter hatte sich laut Staatsanwaltschaft in einem Fall selbst an den Missbrauchshandlungen beteiligt und soll die Übergriffe im Übrigen geduldet haben.