Angeklagter im Fall des getöteten Joel (†6) frei: Beschwerde eingereicht

Das teilte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag mit. Der Verteidigung sei eine Frist zur Stellungnahme bis diesen Mittwoch um 13 Uhr eingeräumt worden, äußerte der Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg weiter.

Das Gericht hat drei Tage Zeit, um zu entscheiden, ob die Beschwerde begründet ist. Wenn die Beschwerde aus Sicht des Landgerichts nicht begründet ist, geht der Fall demnach an das Oberlandesgericht Rostock, das dann entscheidet.

Der Prozess gegen den Teenager wegen Totschlags hatte in der vergangenen Woche vor dem Landgericht begonnen. Am zweiten Prozesstag am vergangenen Donnerstag entschied das Landgericht, ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Die Kammer habe nach Prüfung des Haftbefehls keinen Haftgrund mehr erkannt, hatte ein Sprecher gesagt.

"Der Haftgrund war die Wiederholungsgefahr."