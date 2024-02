Getöteter Joel (†6) aus Pragsdorf: Prozess gegen 14-Jährigen startet am Dienstag

Die Trauer über den Tod des getöteten Sechsjährigen ist groß. © Christian Johner/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 14-Jährigen Totschlag vor. Nach dem Jugendgerichtsgesetz droht dem Verdächtigen eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren. Die Verhandlung sei nicht öffentlich, da der Angeklagte Jugendlicher ist, heißt es vom Gericht.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft liest sich grausam und brutal: Der Angeklagte habe dem Jungen am 14. September des vergangenen Jahres in der Nähe eines Bolzplatzes in Pragsdorf mehrfach in das Gesicht geschlagen und auf ihn mit einem Messer mit einer Klingenlänge von circa 15 Zentimetern siebenmal eingestochen.

Joel sei dann infolge der Stiche aufgrund des Blutverlusts und einer Kompression des Brustbeins gestorben, was der damals 14-Jährige zumindest billigend in Kauf genommen habe, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Über ein mögliches Motiv ist bislang nichts bekannt. Die Anwältin der Familie des Opfers hatte im vergangenen Oktober nach einer Trauerfeier gesagt, dass der Tatverdächtige vor der Gewalttat an Joel auch schon dessen älteren Bruder angegriffen und verletzt haben soll.