Mann soll Töchter mehrfach vergewaltigt haben: Erster Prozesstag bringt Details ans Licht

Der Angeklagte (35, l.) betritt den Gerichtssaal. Er soll seine Töchter mehrfach vergewaltigt und missbraucht haben. © Iris Leithold/dpa-Zentralbild/dpa

Dem Landwirtschaftsarbeiter aus einem Dorf in der Nähe von Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden 27 Taten in den Jahren 2018 bis 2024 zur Last gelegt.

Die Übergriffe sollen laut Anklage begonnen haben, als die Kinder jeweils zehn bis elf Jahre alt waren, bei der Älteren 2018 und bei der Jüngeren 2021.

Der Vater soll seine Töchter in der Regel einzeln missbraucht haben: auf einem Sessel im Wohnzimmer, im Bad, auf dem Trecker. Er soll Sexspielzeuge in die Kinder eingeführt und auch den Beischlaf vollzogen haben.

Die Mädchen sollten ihn laut Anklage überdies oral befriedigen. Im April 2024 soll er schließlich beide zusammen auf der Couch missbraucht haben. Die Mutter sei an dem Tag bei der Arbeit gewesen und erst spätabends nach Hause gekommen.

Nach diesem letzten vorgeworfenen Übergriff - es ist Anklagepunkt 27 - vertrauten sich die beiden Mädchen laut einem Gerichtssprecher ihrer Mutter an und am nächsten Tag der Schulsozialarbeiterin.

Daraufhin seien das Jugendamt und das Childhood House in Schwerin, eine Schutzeinrichtung für junge Opfer von Gewalt, eingeschaltet und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Der Vater kam in Untersuchungshaft. Im Gericht wurde er mit Fußkette vorgeführt.