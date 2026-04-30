Mordfall Fabian (†8): Jetzt muss die Mutter aussagen

Rostock - Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow wird am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen die wegen Mordes angeklagte Tatverdächtige mit ersten Zeugenvernehmungen fortgesetzt.

Im Prozess des getöteten Fabian aus Güstrow geht es am Donnerstag weiter. Nun soll die Mutter aussagen. © Bernd Wüstneck/dpa

Am Landgericht Rostock sollen dabei am Vormittag zunächst Fabians Mutter und am Nachmittag der Vater des im vorigen Oktober getöteten Jungen aussagen. Es ist der zweite von 17 geplanten Verhandlungstagen.

Die 30 Jahre alte Angeklagte ist die Ex-Freundin des Vaters. Laut Anklage sollen Beziehungsprobleme eine zentrale Rolle für die Tat gespielt haben.

Die 30-Jährige habe ziel- und zweckgerichtet gehandelt, um mit der Tötung des Jungen einen Streitpunkt in der Beziehung zum Vater aus dem Weg zu räumen, hieß es in der Anklage.

Der habe die Beziehung nicht fortführen wollen, weil er den Kontakt zu seinem Sohn nicht gefährden wollte.