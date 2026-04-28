Mordfall Fabian (†8): Prozess gegen angeklagte Gina H. beginnt

Rostock - Rund sechseinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Rostock der Prozess gegen Gina H. (30). Sie ist die Ex-Partnerin des Vaters.

Gina H. (30) ist angeklagt, den achtjährigen Fabian aus Güstrow ermordet zu haben. Am Dienstag beginnt in Rostock der Prozess gegen sie. © Philip Dulian/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Das Kind war am 10. Oktober vorigen Jahres verschwunden und vier Tage später an einem Teich bei Klein Upahl, etwa 15 Kilometer südlich von Güstrow, tot aufgefunden worden.

Die Angeklagte, die seit 7. November in Untersuchungshaft sitzt, äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Am ersten Prozesstag soll im großen Saal 2.002 die Anklage verlesen werden. Zudem werden möglicherweise die beiden Verteidiger ein Eröffnungsstatement abgeben. Zeugen sind nicht geladen.

Ob und in welchem Umfang sich die Angeklagte zu Beginn oder im Verlauf des Hauptverfahrens zu den Vorwürfen äußern will, dürfte zum Prozessauftakt klar werden. Trotz der Anklageerhebung gilt für sie die Unschuldsvermutung.