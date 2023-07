Mann vergewaltigt Mädchen (11) und wird dabei von der Mutter unterstützt

Der Angeklagte (39, M) wurde wegen schweren Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung und der Herstellung von Kinderpornografie zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. © Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dpa

Das Landgericht Schwerin befand den Mann am Freitag des schweren Kindesmissbrauchs, der Vergewaltigung und der Herstellung von Kinderpornografie für schuldig.

Unterstützung hatte er dabei von der Mutter des zu Tatbeginn elfjährigen Kindes sowie seiner Ehefrau erhalten.

Beide waren am Morgen ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. So soll die Mutter für neun Jahre und drei Monate in Haft.

Der Richter sprach in der Urteilsbegründung von einem perfiden Lügensystem.

Der Mann habe die Übergriffe gegenüber den Frauen mit der Bedrohung durch eine japanische Mafia-Organisation begründet. Diese wolle ihn töten, falls er keine Kinderpornografie schicke.