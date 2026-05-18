Ehemann starb bei Selbstmordattentat: Deutsche wegen IS-Mitgliedschaft verurteilt

München - Es begann mit einer Jugendliebe und endete vor Gericht: Das Oberlandesgericht München hat die gebürtige Oberfränkin Lydia G. am Montag wegen ihrer Beteiligung an der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien zu vier Jahren Haft verurteilt.

Lydia G. schloss sich dem IS an. © Malin Wunderlich/dpa

Das Gericht sah es nach eigenen Angaben zudem als erwiesen an, dass die konvertierte Muslimin die Fürsorge- und Erziehungspflicht für ihre drei Kinder verletzt hat, weil sie mit ihnen nach Syrien ausreiste und somit großen Gefahren aussetzte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidigung und Staatsanwaltschaft könnten noch Revision einlegen.

Das Gericht urteilte in der Überzeugung, dass sich Lydia G. "während der Zeit ihrer IS-Mitgliedschaft an dieser Organisation unter anderem dadurch beteiligte, dass sie ihre kämpfenden Ehemänner durch Führung des Haushalts unterstützte und ihre Kinder im Sinne der Ideologie des IS – die sie selbst leidenschaftlich teilte – erzog".

Dies hatte die Angeklagte im Verfahren bestritten und sich als "maximal verblendetes" Opfer der IS-Propaganda bezeichnet.

Sie könne die Radikalisierung nicht mehr nachempfinden und wolle sich ausdrücklich davon distanzieren. Strafmildernd berücksichtigte das Gericht ihr Geständnis sowie den Umstand, dass sie zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten war.