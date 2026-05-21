"Erschreckend sinnlose Tat": Münchner attackiert Nachbarinnen brutal

München - Keine Party, kein Sex, kein Kokain, aber zu viel Alkohol - in dieser Gemengelage geriet ein Mann in München vor gut einem Jahr derart in Rage, dass er willkürlich zwei Frauen niederschlug und schwer verletzte.

Die Justiz sah die Tat des Mannes als heimtückisch an. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

So sah es die Große Strafkammer vor dem Landgericht München I und verurteilte den heute 36-Jährigen wegen Mordversuchs in einem Fall und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer neunjährigen Freiheitsstrafe, wie ein Justizsprecher mitteilte.

Die Vorsitzende Richterin sprach den Angaben nach von einer "erschreckend sinnlosen Tat", mit der der Angeklagte das Leben der beiden Frauen wie auch sein eigenes völlig aus der Bahn geworfen habe.

Nach Überzeugung der Richter beschloss der Mann in den Morgenstunden des 1. Mai 2025, sich aus Frust und Wut an einer beliebigen Person abzureagieren.

Zuvor hatte er demnach erheblich Alkohol konsumiert, ein erfolgloses "Blind Date" hinter sich und einen vergeblichen Versuch, an Kokain zu kommen.

Zudem wollten seine Freunde nicht weiter feiern, weswegen der Mann alleine zu Hause saß.