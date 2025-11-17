Haft ohne Hafermilch? Gericht bleibt hart: Kein Anspruch auf Vegan-Kost hinter Gittern

In Bayern wollte sich ein Gefangener hinter Gittern vegan ernähren. Doch das Gericht erlaubte ihm seine bevorzugte Ernährungsweise im Gefängnis nicht.

Von Kathrin Zeilmann München - Ein Gefangener in Bayern wollte vegane Haftkost – doch das Oberste Landesgericht stellte klar: Wer hinter Gittern vegan essen will, muss selbst zahlen.

Vegane Alternativen im Knast? Nicht für einen Gefangenen aus Bayern. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Im konkreten Fall beantragte ein zu einer fünfmonatigen Haftstrafe verurteilter Mann im Gefängnis vegane Mahlzeiten. Die JVA bot ihm stattdessen vegetarisches und laktosefreies Essen an und verwies darauf, dass er in der Anstalt auch auf eigene Kosten vegane Lebensmittel erwerben könne. Dieses Vorgehen sei nach Auffassung des Strafsenats rechtens, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts mit. Gerichtsprozesse München "Dreier in der Sakristei": Schwere Vorwürfe gegen katholischen Pfarrer Angesichts der Vielzahl von Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Überzeugungen kann demnach nicht jeder Strafgegangene verlangen, dass die Anstaltsküche auf ihn Rücksicht nimmt.

Häftling sah seine Grundrechte verletzt