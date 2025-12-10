Ehepaar soll Mädchen versklavt haben: Mutmaßliches Opfer berichtet von Martyrium

München - Schläge, Zwangsarbeit, sexuelle Gewalt: Im Prozess gegen ein irakisches Ehepaar wegen der Versklavung zweier jesidischer Mädchen hat eines der Opfer das Erlebte unter Tränen geschildert.

Justizbeamte bringen die angeklagte irakische Frau (M.) in den Saal des Oberlandesgerichts. Sie und ihr mitangeklagter Mann sollen laut Ermittlern als Teil der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zwei jesidische Mädchen als Sklavinnen gekauft, ausgebeutet und sexuell missbraucht haben. © Britta Schultejans/dpa

"Ich wurde von sechs Männern gekauft und verkauft", sagte die 20-Jährige vor dem Oberlandesgericht München. Als sie gefragt wurde, ob sie den Angeklagten als einen dieser Männer identifizieren kann, brach sie in Tränen aus: "Ich kann ihn nicht anschauen."

Das irakische Ehepaar soll laut Ermittlern als Teil der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) die beiden jesidischen Mädchen als Sklavinnen gekauft, ausgebeutet und sexuell missbraucht haben. Der Generalbundesanwalt wirft dem Ehepaar unter anderem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Vier Verhandlungstage hat das Gericht für die Vernehmung der Zeugin eingeplant. "Bevor er mich gekauft hat, hat er mich angeschaut", sagte die 20-Jährige. Er habe ihren Schleier abgenommen und ihr Haar betrachtet.

"Er und seine IS-Freunde verspotteten mich und sagten: Kaufe sie, sie ist noch nicht vergewaltigt worden." Damals war sie noch ein Kind.