Um Unterhalt zu sparen? Brandanschlag auf Frau und Baby: Lange Haftstrafe für 31-Jährigen

Im März entkamen eine Frau und ihr Baby in Taufkirchen nur knapp einem Brandanschlag ihres Ex-Partners. Dieser wurde nun in München zu langer Haft verurteilt.

Von Sebastian Schlenker München - Im März entkamen eine Frau und ihr Baby (1) in Taufkirchen nur knapp dem Tod - ihr Ex-Partner versuchte, sie mit einem Brandanschlag zu töten. Jetzt wurde der Täter zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Der Angeklagte im Prozess wegen versuchten Mordes versucht, sein Gesicht zu verdecken. © Malin Wunderlich/dpa Die erste Große Strafkammer am Landgericht München I wertete die Tat unter anderem als versuchten Mord und versuchte Brandstiftung mit Todesfolge, wie eine Justizsprecherin mitteilte. Nach Überzeugung der Richter war der Angeklagte in der Nacht auf den 27. März dieses Jahres zur Wohnung seiner Ex-Partnerin in einem Mehrparteienhaus in Taufkirchen (Landkreis München) gegangen. Dort schüttete er dem Urteil zufolge Benzin unter der Tür hindurch in die Wohnung und entzündete es von außen.

Mutter erlitt eine Brandwunde, Baby blieb unverletzt

Da es zu einer Rauchgasverpuffung kam, wachte die Mutter auf und konnte sich und das Baby ins Freie retten. Die Frau erlitt Brandwunden und eine Rauchgasvergiftung, das Kind blieb unverletzt. Auch 27 weitere Bewohner des Hauses mussten sich über das verrauchte Treppenhaus als einzig möglichen Fluchtweg retten. Als Motiv für die Tat sah die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl, dass der Angeklagte Unterhaltszahlungen vermeiden und deshalb beide töten wollte. Laut Anklage hatte der 31-Jährige finanzielle Probleme und Schulden in Höhe von mehr als 100.000 Euro - vor allem durch den Kauf eines Autos, für das er und seine aktuelle Partnerin hohe Kredite aufgenommen hätten.

Der Prozess fand im Landgericht München I statt. © Frank Leonhardt/dpa

Täter zeigte keinerlei Interesse an seinem Sohn