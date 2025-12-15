Richter befangen! Prozess um Mord in München geplatzt

München - Der Prozess um einen Mord im Alten Botanischen Garten in München ist geplatzt - wegen Befangenheit des Vorsitzenden Richters. Grund ist nach Angaben des Landgerichts München I eine Äußerung des Vorsitzenden, die "den bösen Anschein einer herkunftsbezogenen Voreingenommenheit begründen konnte".

Im Prozess um den Tod eines Mannes im Alten Botanischen Garten hält sich der Angeklagte (M.) ein Blatt Papier vor das Gesicht. © Britta Schultejans/dpa

Die Nebenklage und Rechtsanwalt Adam Ahmed, der den Angeklagten in dem Prozess vertritt, hatten den Befangenheitsantrag gestellt, nachdem der Richter während der schleppenden Vernehmung eines Zeugen gesagt hatte: "Wie dumm kann man sein? Ich kann die Aussage von Trump langsam echt nachvollziehen." US-Präsident Donald Trump hatte Menschen aus Somalia zuvor als "Müll" beschimpft.

Die erfolgte Entschuldigung des Richters reiche nicht aus, um die Besorgnis der Befangenheit auszuräumen, entschied eine andere Kammer des Landgerichts nun über den Kollegen.

Die Kammer sei zwar "der festen Überzeugung", dass "keine tatsächliche diskriminierende Haltung vorliegt", teilte das Gericht mit. "Gleichwohl sei für die Entscheidung allein erheblich, dass der entstandene Anschein trotz der Entschuldigung nicht mit der für einen besonnenen Angeklagten erforderlichen Sicherheit ausgeräumt werden konnte."

Damit muss der Prozess nun von vorn starten.