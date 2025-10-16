Jens Lehmann erneut vor Gericht: Eigener Anwalt fordert 24.000 Euro

München - Schon wieder stand Jens Lehmann (55) in der Kreide: Sein Anwalt klagte einen fünfstelligen Betrag ein. Denn der ehemalige Torwart hatte nach dem " Kettensägen-Prozess " seinen Verteidiger nicht bezahlt.

Wieder vor Gericht: Jens Lehmann (55) soll 24.000 Euro zahlen. © Leonie Asendorpf/dpa

Sein Ex-Anwalt habe laut "SZ" vor dem Landgericht München II Klage eingereicht, da Lehmann ihm noch sein Rechtsanwaltshonorar in Höhe von 14.726,25 Euro plus Mehrkosten schulde.

Das Honorar, um das nun gestritten wurde, verlangt Lehmanns früherer Anwalt unter anderem für seine Verteidigung im sogenannten Kettensägen-Prozess.

Im Juli 2022 hatte der ehemalige Nationaltorwart eigenhändig mit einer Kettensäge einen Balken an der Garage seines Nachbarn angesägt – aus Ärger darüber, dass der Rohbau ihm angeblich die Sicht auf den Starnberger See nahm.

Wegen dieser Aktion musste sich Lehmann zunächst vor dem Amtsgericht Starnberg und später in zweiter Instanz vor dem Landgericht München II verantworten.

Das Gericht hatte beide Parteien von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen am Dienstag entbunden.

Der Anwalt des Klägers sowie der Vertreter von Jens Lehmann wurden per Videoschalte auf einen großen Bildschirm zugeschaltet – die Verhandlung fand somit überwiegend virtuell statt.