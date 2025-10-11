Haftpause für Alfons Schuhbeck hält weiter an: Gesundheitszustand zwingt Justiz zum Warten

München - Vier Jahre und drei Monate müsste Alfons Schuhbeck (76) insgesamt im Gefängnis verbringen. Doch bereits seit Mai ist der ehemalige Starkoch gesundheitsbedingt auf freiem Fuß. Wird er jemals in seine Zelle zurückkehren müssen?

Vier Jahre und drei Monate sollte Alfons Schuhbeck (76) eigentlich im Gefängnis verbringen. © Peter Kneffel/dpa

Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrug – diese Delikte brachten Schuhbeck im August 2023 hinter Gitter. Doch eine plötzliche Erkrankung veränderte die Situation.

Der Starkoch ist unheilbar an Krebs mit Befall der Lymphknoten erkrankt. Aus diesem Grund durfte Schuhbeck das Gefängnis vorzeitig für bestimmte Zeit verlassen - angedacht war der Zeitrahmen bis zum 15. September. Zu diesem Zeitpunkt äußerte sich bereits die Staatsanwaltschaft München I, dass noch geprüft werde, "ob und gegebenenfalls wie die notwendige medizinische Behandlung von Herrn Schuhbeck in der Haft fortgesetzt werden kann".

Doch bis heute ist der Koch immer noch auf freiem Fuß. Die "AZ" hat nochmals nachgeforscht, wann er denn seine Haftstrafe weiter absitzen müsse. "Die Unterbrechung der Vollstreckung der Gesamtfreiheitsstrafe war bis zum 15. September 2025 befristet", so heißt es. Doch wie wird es weiter gehen?

Ob es bereits eine neue Frist gibt, bis wann die Haftunterbrechung für den 76-Jährigen gilt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht beantworten.

Die Prüfung sei also immer noch nicht abgeschlossen. So lange dürfe sich Schuhbeck also weiterhin frei bewegen und seine Therapie außerhalb der Knastmauern fortführen.