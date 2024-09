"Kettensägen-Prozess": Jens Lehmann erneut zu Geldstrafe verurteilt!

München/Starnberg - Im Prozess um einen skurrilen Vorfall mit einer Kettensäge am Starnberger See hat Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann (54) seinen Schuldspruch akzeptiert.

Jens Lehmann (54, l.) steht vor Beginn des Berufungsprozesses am Landgericht neben seinem Anwalt Florian Ufer. © Sven Hoppe/dpa

Er verständigte sich mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht darauf, seine Verurteilung wegen Sachbeschädigung und Betrugs anzunehmen.

Das Landgericht München II verurteilte ihn anschließend zu einer Geldstrafe von 135.000 Euro. Es verhängte 150 Tagessätze zu je 900 Euro wegen Sachbeschädigung und versuchten Betrugs.

Lehmann hatte mit einer Kettensäge einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn angesägt. Außerdem soll er laut Anklage in einem Parkhaus am Münchner Flughafen die Zeche geprellt und die Parkgebühren nicht gezahlt haben.

Ein Verfahren wegen Beleidigung von Polizisten stellte das Gericht ein.