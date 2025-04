Mord mit dem Kochtopf! 90-Jährige soll beste Freundin (†77) erschlagen haben

München - Eine hochbetagte Seniorin ruft die Polizei - und meldet eine Tote in ihrer Wohnung. Es ist ihre engste Freundin. Ab Donnerstag steht die alte Dame in München vor Gericht. Der Vorwurf: Mord !

Die beiden schon körperlich beeinträchtigten Frauen, die so gut wie keine anderen Kontakte mehr hatten, sahen sich fast täglich; die Jüngere half der Älteren etwa beim Einkaufen.

Die Verteidigung der mittlerweile 90-Jährigen sieht in der Tat keinen Mord. Es sei zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten gekommen, sagt Anwalt Johannes Makepeace. Die Herausforderung in dem Prozess werde sein, den genauen Tathergang zu rekonstruieren - und wie es zu der Tat gekommen sei.

Tage später rief sie die Polizei. Die Beamten fanden in der Wohnung die Tote mit Spuren von Gewalteinwirkungen. Die Seniorin wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Sie ist wegen Mordes angeklagt.

Fast ein halbes Jahrhundert hatte die beiden eine enge Freundschaft verbunden. Im vergangenen Jahr soll die damals 89-Jährige in ihrer Münchner Wohnung ihre 77 Jahre alte Freundin im Streit mit einem Kochtopf geschlagen und tödlich verletzt haben.

Mitte Juli des vergangenen Jahres kam es den Ermittlungen zufolge beim Aufräumen von Einkäufen zu der Auseinandersetzung.

Die 77-Jährige soll gegen den ausdrücklichen Wunsch der Älteren in deren sehr kleine Küche gegangen sein und dort in der Enge diverse Dinge zu Boden gestoßen haben. Darüber soll es zu einer gegenseitigen handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf die Ältere zu einem Kochtopf gegriffen und mit diesem die Jüngere geschlagen haben soll.