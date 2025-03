Messerangriff in München: Verfahren gibt Einblicke in die wirre Psyche des Täters

Der Beschuldigte sei zum Zeitpunkt des Angriffs in einer Einkaufsstraße im Münchner Stadtteil Pasing von dem Gedanken beherrscht gewesen, Deutschland müsse von Muslimen befreit werden, heißt es im Antrag der Generalstaatsanwaltschaft. Auch von antisemitischem Gedankengut ist die Rede. Er habe sich gezwungen gesehen, selbst einzuschreiten, um Deutschland zu retten. Bei dem Angriff am 23. Juli 2024 wurden zwei Männer mit einem Messer verletzt.

Nach dem Messerangriff erhofften sich die Ermittler neue Erkenntnisse durch eine Nachstellung der Tat. (Archiv) © Felix Hörhager/dpa

Der Beschuldigte hatte vor seiner einstweiligen Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in einer therapeutischen Wohngemeinschaft gelebt. Einmal am Tag sei er für eine Stunde spazieren gegangen. Den Rest des Tages verbrachte er dem Experten zufolge überwiegend damit, auf dem Bett zu liegen, Musik zu hören und Nachrichten über soziale Medien zu konsumieren.

Nächtelang habe er überhaupt nicht geschlafen. Außerdem habe er sich um eine Entgiftung von Alkohol und Tabletten beworben, habe ein Angebot aber dann doch nicht wahrgenommen.

Zudem hatte der 41-Jährige dem Sachverständigen zufolge kommentierende Gedanken, als würde sich ein Polizist in seinem Kopf befinden. Ob diese Stimmen auch bei der Tat eine Rolle spielten, ließ sich nach Angaben des Experten nicht herausfinden.

An jenem Sommernachmittag lief der 41-Jährige durch die Straße und hatte der Generalstaatsanwaltschaft zufolge ein Messer dabei. Unvermittelt soll er damit auf einen jungen Mann eingestochen haben, erst in den Rücken, danach in die Brust. Wenig später soll er dann einen weiteren Mann angegriffen haben, der gerade in ein Auto steigen wollte.

Die 18 und 25 Jahre alten Opfer erlitten tiefe Schnittwunden im Oberkörper- und Halsbereich und wurden im Krankenhaus behandelt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Passanten setzten einen Notruf ab.

Die Polizei rückte mit zehn Streifenwagen aus und konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Das Amtsgericht München ordnete seine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Erstmeldung: 6.35 Uhr; zuletzt aktualisiert: 13.01 Uhr