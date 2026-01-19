"Mit Vollgas durch": Polizist schildert Horror-Anschlag von München

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München hat am Montag ein Polizist den tödlichen Anschlag auf eine Verdi-Demonstration vor einem Jahr geschildert.

Von Britta Schultejans München - Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München hat am Montag ein Polizist zum tödlichen Anschlag auf eine Verdi-Demonstration vor einem Jahr ausgesagt. Farhad N. erfasste damals mit seinem Mini die erst zwei Jahre alte Hafsa im Kinderwagen und ihre Mutter Amel. Beide starben.

Farhad N. verdeckt im Gericht sein Gesicht. © Britta Schultejans/dpa "Der Angeklagte scherte vor uns ein und beschleunigte", sagte der Beamte, der in einem Begleitfahrzeug am Ende des Demonstrationszuges mitgefahren war. "Mit Vollgas durch", so der Beamte.

Farhad N. habe sein Auto "ungebremst in die Menschenmenge, in das Ende des Demonstrationszuges" gefahren. Es sei eine "kerzengerade und zielgerichtete Fahrtrichtung" gewesen. Der 25 Jahre alte Afghane, der unter Terrorverdacht und wegen zweifachen Mordes und 44-fachen versuchten Mordes vor Gericht steht, hatte zum Prozessauftakt Aussagen zur Tat und auch zu seiner Person verweigert. Gerichtsprozesse München Kühe schlecken Autos ab: Wanderer verklagen Hotel um horrende Summe Dafür äußerte er sich ohne Worte: Er hob für die Kameras den rechten Zeigefinger nach oben - eine verbreitete Geste unter Muslimen weltweit, die den Glauben an den einen und einzigartigen Gott symbolisieren soll und die zuweilen auch als Erkennungszeichen unter Islamisten gilt.

Der Mini des Angeklagten wurde nach dem Anschlag abtransportiert. © Matthias Balk/dpa

Farhad N. raste am 13. Februar 2025 mit Mini in Menschenmenge

Der Angeklagte war vor knapp einem Jahr, am 13. Februar 2025, noch am Tatort festgenommen worden, nachdem er mit seinem Kleinwagen in die Menschenmenge gerast war. "Er war sehr ruhig", sagte der Polizist. Der Mann habe "bewusstseinsgetrübt" gewirkt, sein Blick sei "einfach starr ins Leere ausgerichtet" gewesen.

Mutter und Tochter starben durch Anschlag