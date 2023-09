Mord aus Eifersucht? Mann soll Ehefrau regelrecht hingerichtet haben

München - Erst soll es Suizid gewesen sein, dann spricht der Angeklagte von einem Gerangel, bei dem ein Schuss fiel. Die Staatsanwaltschaft aber geht von einer regelrechten Hinrichtung aus. In München ist ein Gerichtsprozess um den Tod einer Frau neu aufgerollt worden.

Der Angeklagte (64) hält sich im Gerichtssaal ein Blatt vor das Gesicht. Im Hintergrund stehen seine Anwälte. © Peter Kneffel/dpa

Der Angeklagte bestritt den Mord an seiner Ehefrau erneut. "Ich habe meine Frau nicht erschossen", sagte der 64-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht München I und brach immer wieder in Tränen aus. "Ich trage noch immer unseren Ehering."

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Ehefrau, die sich von ihm getrennt hatte, mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Der Tod der Frau im Jahr 2015 war lange als Suizid behandelt worden, aber nachdem Zweifel daran aufgekommen waren, erhob die Staatsanwaltschaft schließlich Jahre später doch Mordanklage gegen den Ehemann.

Am Ende eines mehr als ein Jahr andauernden Indizienprozesses hatte das Landgericht München I den Bosnier im Februar 2022 dann aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Auch wenn die Kammer erhebliche Zweifel an der Darstellung des Angeklagten gehabt habe, müsse gelten: "in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten", entschied das Gericht und verurteilte den Mann nur wegen illegalen Waffenbesitzes.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob diesen Freispruch vom Vorwurf des Mordes jedoch auf. Darum sitzt der Angeklagte inzwischen wieder in Untersuchungshaft.