Prozess nach mehr als 800 Missbrauchsfällen: Fußballtrainer agiert wie "Sektenführer"

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte Fußballtrainer (47) sitzt zum Prozessauftakt im Gerichtssaal. © Lennart Preiss/dpa

Er sei "ein gefährlicher Serientäter", sagte die Staatsanwältin am Donnerstag vor dem Landgericht München I in ihrem Plädoyer. Der 47-Jährige, der die Taten zu Beginn des Prozesses eingeräumt hatte, erinnere sie "an einen Sektenführer".

Er sei ein "klassischer, begabter und machthungriger Menschenfänger". Es bestehe möglicherweise auch die Gefahr, dass seine eigenen Söhne eines Tages seine Opfer werden.

Mehr als 800 Missbrauchsfälle hat die Staatsanwaltschaft ihm in ihrer Anklage vorgeworfen, 30 Opfer soll es geben. In mehr als 200 Fällen wurde er auch wegen Vergewaltigung angeklagt, in vier Fällen wegen Kindesmissbrauchs, weil das Opfer aus Sicht der Staatsanwaltschaft jünger als 14 Jahre alt war. Dazu kommen Vorwürfe sexueller Übergriffe.

Der frühere Cheftrainer und sportliche Leiter eines Vereins im Landkreis München soll die Teenager im Alter zwischen 13 und 19 Jahren bei angeblichen physiotherapeutischen Behandlungen missbraucht und in zahlreichen Fällen auch vergewaltigt haben.